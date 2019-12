महंगाई की मार! प्याज और दूध के बाद आलू ने भी रुलाया, 50 रु/किलो तक पहुंच गया भाव

Potato, Onion & Milk Prices: प्याज के बाद जहां महंगे हुए दूध ने आम आदमी के खर्चों पर बोझ बढ़ा दिया, वहीं अब हर किचन में सबसे जरूरी माने जाने वाले आलू की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई है. पिछले ​2 दिनों की बात करें तो जहां थोक में आलू 40 रुपये प्रति किलो बिका, वहीं फुटकर में इसके भाव 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए. जबकि एक हफ्ते पहले आलू की औसत कीमत 20 रुपये प्रति किलो तक बनी हुई थी. यानी 7 से 8 दिनों में आलू के दाम दोगुन से भी ज्यादा बढ़ गए. बता दें कि प्याज अभी भी देश के कई इलाकों में 100 रुपये प्रति किलो या इससे ज्यादा बना हुआ है. वहीं, पिछले दिनों दूध कंपनियों ने भी 3 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिए.

शनिवार को दिल्ली व आस पास के इलाकों में वीकली बाजारों में आलू 40 रुपये प्रति किलो तक बिका. नए और पुराने दोनों आलू के यही भाव दुकानदारों ने वसूले. जबकि फुटकर में बेचने वालों ने नया आलू 50 रुपये प्रति किलो तक बेचा. जबकि एक हफ्ते पहले ही रिटेल में आलू 20 रुपये प्रति किलो और फुटकर में 25 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा था. यानी महज 7 से 8 दिनों में कीमतें दोगुनी तक बढ़ गईं. हालांकि आलू में तेजी को जल्द खत्म हरोने की बात कही जा रही है.

बीते हफ्ते दिल्ली, पंजाब, यूपी सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में अच्छी बरारिश हुई. जबकि पहाड़ों पर बर्फ के साथ बारिश हुई. दु​कानदारों का कहना था कि बारिश के चलते कई बाजारों में आलू की सप्लाई कमजोर रही, जिसके चलते कीमतों में अचानक से इजाफा आया है. हालांकि उन्होंने जल्द ही हालात सामान्य होने की बात कही. बता दें कि देश के कई इलाकों से जल्द ही नए आलू की आवक भी बढ़ जाएगी. ऐसे में वापस कीमतें 20 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.

बीते दिनों जहां देशभर में प्याज 165 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो गया था, अगब कीमतों में कुछ नरमी देखी जा रही है. हालांकि अभी भी यह ज्यादातर राज्यों में 100 रुपये या इससे पार बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर में भी प्याज 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते गुरुवार को लोकसभा में बताया था कि 15.8 लाख टन से अधिक उत्पादन में कमी के चलते प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंची हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं.

तोमर ने बताया कि इस सीजन में 30 नवंबर तक राज्यों ने करीब 69.9 लाख टन प्याज के उत्पादन का अनुमान दिया था. जबकि वास्तविक उत्पादन 53.67 लाख टन रहने का अनुमान है. कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की समस्या के पीछे यही वजह है. उन्होंने बताया कि निर्यात पर प्रतिबंध और आयात को मंजूरी देने जैसे निर्णय से जल्द इसके दाम कंट्रोल होंगे. सरकार का आकलन है कि जनवरी से प्याज की कीमतों में नरमी आ सकती है.

पिछले हफ्ते ही प्रमुख दूध कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने एक लीटर के दाम में 3 रुपये तक इजाफा किया था. मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की थी. मदर डेयरी का टोकन दूध अब दो रुपये महंगा होकर 42 रुपये प्रति लीटर होगा. फुल क्रीम दूध की एक लीटर वाली थैली अब 55 रुपये में और आधे लीटर वाली थैली 28 रुपये में मिलेगी.

अमूल ने भी शनिवार को गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया. नई दरें 15 दिसंबर 2019 से प्रभावी हैं. अहमदाबाद में आधा लीटर वाली अमूल गोल्ड की थैली की कीमत 28 रुपये और अमूल ताजा की थैली 22 रुपये में मिलेगी. हालांकि, अमूल शक्ति के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके आधा लीटर थैली 25 रुपये में ही मिलेगी. बयान में कहा गया कि पशु चारे की कीमत बढ़ने और अन्य लागत को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है.

