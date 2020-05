झारखंड के बाद Zomato, Swiggy ओडिशा में भी करेगी शराब की होम डिलिवरी, भुवनेश्वर से शुरुआत

फूड एग्रीगेटर जोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) झारखंड के बाद अब ओडिशा में भी शराब की होम डिलिवरी करेगी. जोमैटो इसकी शुरुआत राजधानी भुवनेश्वर से करने जा रही है. राजधानी के बाद जोमैटो जल्द ही ओडिशा के दूसरे शहरों बालासोर, बालनगीर, संबलपुर, बेरहमपुर और कटक में भी घर-घर शराब की सप्लाई करेगी. इससे पहले, जोमेटो और स्विगी ने 21 मई से झारखंड की राजधानी रांची से शराब की घरों तक डिलीवरी शुरू करने की घोषणा कर थी.

स्विगी ने एक बयान में कहा है कि मंगलवार से शराब की होम डिलिवरी उसने भुवनेश्वर और राउरकेला में शुरू कर दी है. ओडिशा सरकार की तरफ से उसे जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं. जल्द ही राज्य के दूसरे शहरों में इस सर्विस का विस्तार किया जाएगा.

जोमैटो के वाइस प्रेसिडेंट राकेश रंजन ने कहा, ”हम ओडिशा में लोगों को सेवा देकर खुश हैं. वे अब हमसे किराना और खाने के सामान के अलावा शराब के लिए भी जोमैटो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.” उन्होंने कहा कि कंपनी सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है. साथ ही खपत और पहचान सत्यापन व्यवस्था भी तैयार कर रही है, ताकि पात्र व्यक्ति ही इसका ऑर्डर और उसका सेवन कर सके.

रंजन ने कहा कि ओडिशा सरकार और खुदरा शराब इंडस्ट्री का आभार जताते हैं, जिन्होंने हमें सुरक्षित और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए घर तक अल्कोहल पहुंचाने की सेवा शुरू करने में सहयोग किया. बयान के अनुसार जोमैटो ने शराब की सुरक्षित डिलीवरी को लेकर कई सुरक्षा उपाय तैयार किया है. जिसमें होम डिलिवरी के समय ग्राहक की उम्र की जांच करना शामिल है.

शराब ऑर्डर के समय यूजर को अपनी उम्र के सत्यापन के लिए वैलिड आईडी अपलोड करनी होगी. आपूर्ति के समय इसकी जांच होगी उसके बाद ही कंज्यूमर को डिलिवरी होगी. इसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरी लिमिट का भी प्रावधान किया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति ही इसकी सही तरीके से ऑर्डर कर सके.

जोमैटो का कहना है कि ‘जोमैटो वाइन शॉप’ नाम से सर्विस जोमैटो ऐप के होम पर उपलब्ध होगी. यूजर लिस्टेड रिटेलर्स से प्रोडक्ट का चयन कर सकेगा और उसे अपने दरवाजे पर हासिल कर सकेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.