Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान का एयरस्पेस हुआ बंद, Air India ने फ्लाइट ऑपरेशन में जताई असमर्थता

Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है. वहां फंसे लोगों को भी निकालना मुश्किल होता जा रहा है. मोदी सरकार ने सरकारी विमानन कंपनी Air India से काबुल में फंसे लोगों को आपात स्थिति में निकालने के लिए दो विमान तैयार रखने को कहा था. एयर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली तक इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए एक सेट क्रू तैयार कर लिया था. एयर इंडिया ने फ्लाइट को रात 8:30 की बजाय दोपहर 12:30 बजे ही शुरू करने का फैसला लिया था लेकिन न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अफगानिस्तान एयरस्पेस बंद होने के चलते फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकती है. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द निकालने का आग्रह किया है. इसमें करीब 200 सिख भी शामिल हैं.

विमान कंपनी विस्तार की दिल्ली से लंदन की उड़ानें अब अफगानिस्तान के एयरस्पेस से होकर नहीं जाएंगी. काबुल एयरपोर्ट ने सोमवार को अफगानिस्तान एयरस्पेस को अनियंत्रित घोषित कर दिया है और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाली सभी विमान कंपनियों को अपने एयरस्पेस को अवाइड करने को कहा है. विस्तारा के प्रवक्ता के मुताबिक अफगानिस्तान के एयरस्पेस की बजाय अब वैकल्पिक मार्ग से लंदन आने-जाने वाली फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है. एयर इंडिया भी शिकागो-दिल्ली फ्लाइट को अफगानिस्तान की बजाय गल्फ एयरस्पेस से संचालित कर रही है.

Afghanistan Crisis: काबुल एयरपोर्ट पर पांच की मौत, राष्ट्रपति Ghani पहुंचे ओमान

तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा जमाए जाने के बाद आज सोमवार को काबुल की गलियां सूनी हो गई हैं लेकिन एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ है. इस भीड़ को नियंत्रित करने एयरपोर्ट पर तैनात अमेरिकी जवानों ने फायरिंग की थी. Reuters के मुताबिक एयरपोर्ट पर पांच लोगों की मौत हुई है लेकिन यह तय नहीं हो सका है कि फायरिंग के चलते इनकी जान गई है या अन्य किसी कारण से.

Reuters ने काबुल में कुछ स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की तो सभी आने वाले समय को लेकर सशंकित दिखे. शहर में नॉन रोटी बनाने वाले एक शख्स मोहम्मद हाकिम ने कहा कि उनकी कमाई अब कम हो जाएगी लेकिन उनकी सबसे प्राथमिकता में अब अपनी दाढ़ी बढ़ाने और अपनी पत्नी व बच्चियों के लिए पर्याप्त बुर्के का इंतजाम करना है. 1996-2001 के तालिबान शासन के दौरान पुरुषों को दाढ़ी बनाने की इजाजत नहीं थी और महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के में रहना अनिवार्य था. शहर में एक कारपेट व टेक्सटाइल्स स्टोर के मालिक शेरजाद करीब स्टेंकजाई का कहना है कि तालिबान के शहर में आने पर वह डरे हुए हैं लेकिन राष्ट्रपति अशरफ का देश छोड़ने से स्थिति और बिगड़ी है. एक तालिबान नेता का कहना है कि सभी अफगानी नागरिकों को दैनिक गतिविधियों को मंजूरी देने की इजाजत दी गई है और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा. तालिबानी नेता के मुताबिक सामान्य जिंदगी और बेहतर तरीके से जारी रहेगा.

