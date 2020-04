अभिनेता इरफान खान का निधन, कैंसर से थे पीड़ित

इरफान का 2018 से कैंसर का उचार चल रहा था.

अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, पीकू, मकबूल जैसी शानदान फिल्मों में अभिनय की बेजोड़ छाप छोड़ने वाले बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया. वे 53 वर्ष के थे. इरफान का 2018 से कैंसर का उपचार चल रहा था. इरफान एक हफ्ते से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे. उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और उनकी कोलन इंफेक्शन की समस्या बढ़ गई थी. इरफान को न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था.

आखिरी समय में उनके साथ परिवार के सदस्य साथ रहे. बीमारी की अवस्था में भी इरफान खान ने ‘अंग्रेजी मीडियम’ फिल्म की शूटिंग की. इरफान अपने पीछे पत्नी सुतापा और दो बेटे बाबिल और अयान को छोड़ गए हैं. बीते 25 अप्रैल को ही इरफान खान की मां सईदा बेगम का निधन हुआ था. हालांकि कोरोना लॉकडाउन के चलते वो अपनी मां के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सके थे. इरफान खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मां को अंतिम विदाई थी.

मार्च 2018 में इरफान को जब अपनी बीमारी का पता चला था, तो उन्होंने खुद अपने फैंस के साथ यह जानकारी साझा की थी. इसका उन्होंने लंदन में इलाज कराया था. वे अप्रैल 2019 में ही भारत लौटे थे. लौटने के बाद इरफान ने ‘अंग्रेजी मीडियम’ फिल्म की शूटिंग शुरू की थी. यह फिल्म हाल ही में रिलीज हुई.

अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों ने जताया शोक

मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, ​फिल्मकार शूजीत सरकार, जावेद अख्तर, सलीम खान, अक्षय कुमार, परेश रावल, अनुपम खेर समेत कई हस्तियों ने इरफान के निधन पर दुख जताया है. फिल्म डायरेक्टर शूजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की जानकारी सबसे पहले दी, उसके बाद अस्पताल की ओर से बयान जारी किया गया. राजनीति के क्षेत्र से सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इरफान खान के निधन पर दुख जताया है.

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

T 3516 – .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. ????

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas ???? — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

‘पान सिंह तोमर’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

इरफान खान ने मकबूल, पीकू, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम जैसी ​फिल्मों में अपने ​अभियन की अमिट छाप छोड़ी. उन्हें फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला. इसके अलावा, स्लमडाग ​मिलेनियर, इन्फ्रेनो और लाइफ ऑफ पाई में उनके अभिनय के लिए दुनिया में भी उनके अभिनय की सराहना हुई. इरफान ने ‘हासिल’ में निगेटिव रोल यादगार रहा. हासिल के अलावा ‘लाइफ इन अ मेट्रो’ (बेस्ट एक्टर), ‘पान सिंह तोमर’ (बेस्ट एक्टर क्रिटिक) और ‘हिंदी मीडियम’ (बेस्ट एक्टर) के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए इरफान खान को 2011 में ‘पद्मश्री’ से नवाजा गया.

एनएसडी के छात्र थे इरफान

अभिनेता इरफान खान जयपुर, टोंक के नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं. उनका बचपन भी टोंक में ही गुजरा. 7 जनवरी 1967 को जन्मे इरफान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था. इरफान खान के पिता चाहते थे कि वे अपना फैमिली बिजनेस संभालें. हालांकि, इरफान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में जाने का मौका मिल गया. इसके साथ ही उन्होंने अभियन के क्षेत्र में कदम रखा.