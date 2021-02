26 जनवरी हिंसा मामले में वांक्षित दीप सिद्धू गिरफ्तार, 1 लाख रुपये का था इनाम

Deep Sidhu arrested: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic day) के मौके पर लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने वांक्षित अभिनेता दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने यह जानकारी दी. पुलिस ने सिद्धू की जानकारी देने पर 1 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की थी. दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि मामले की जांच चल रही है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि 26 जनवरी हिंसा के मास्टरमाइंड सिद्धू को चंडीगढ़ और अंबाला के बीच ​जिरकापुर से गिरफ्तार किया गया.

बता दें, 26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर से आईटीओ की तरफ हजारों किसान प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए थे, जहां पुलिसि के साथ उनकी झड़प हुई. उनमें से अधिकांश ट्रैक्टर से लाल किला पहुंच गए और स्मारक के भीतर पहुंच गए और एक धार्मिक झंडा वहां फहराया.

इस मामले में कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को उकसाने और भड़काने का काम दीप सिद्धू ने किया. पुलिस के अनुसार, सिद्धू पूरे मामले का मास्टरमांइड है.

दीप सिद्धू के अलावा जुगराग सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर भी पुलिस ने 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी हिंसा मामले में अन्य गिरफ्तारियां की थी. पुलिस ने सुखदेव सिंह को चंडीगढ़ से पकड़ा था. अब तक दिल्ली पुलिस इस मामले में 127 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. 26 जनवरी हिंसा में करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. जबकि एक प्रदर्शनकारी की ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.