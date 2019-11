आधार कार्ड में पता बदलना हो गया और आसान, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

Aadhaar Card Address Change Norms: सरकार ने आधार कार्ड में पता बदलने की प्रक्रिया पहले से आसान कर दी है. असल में रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों के लिये कई बार बैंक अकाउंट खुलवाने समेत कई जरूरी काम कठिन हो जाते हैं जिनमें आधार कार्ड देने की जरूरत होती है. उसमें पता उनके होमटाउन का होता है लेकिन बैंक या अन्य संस्थान मौजूदा एड्रेस प्रूफ मांगते हें. इसी को देखते हुए अब आधार कार्ड में नया पता बदलवाने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है.

मान लीजिए कि आप किसी दूसरे राज्य से किसी अन्य राज्य में रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए आए हैं. आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है और अपने केवाईसी के लिए आधार नंबर देते हैं. बैंक आपसे से करंट एड्रेस की डिमांड करते हैं लेकिन आपके पास जो आधार कार्ड है, उस पर एड्रेस कुछ और है. ऐसी कंडीशन में आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन देकर अपना दूसरा पता दे सकेंगे.

इस नियम से आधार कार्ड पर पता बदलवाना भी आसान हो जाएगा क्योंकि अब यूआईएडीआई आपसे सेल्फ डेक्लेरेशन लेटर लेकर ही पता बदल देगा. उसे रेंट अग्रीमेंट अथवा अन्य लिस्टेड डॉक्युमेंट देना जरूरी नहीं रह जाएगा.

इस फैसले से माइग्रेंट वर्कर के साथ ही उन छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी जो पढ़ाई के लिए अपने शहर से बाहर जाते हैं. अब तक इन लोगों को बैंक खाता खोलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि आधार पर पता उनके पैतृक घर का होता था और वे कामकाज या पढ़ाई किसी और शहर में करते थे. यह बदलाव मनी लांड्रिंग रोकथाम (रिकॉर्ड की देखरेख) नियम में संशोधन के जरिये किया गया है.

आधार में दर्ज पते में बदलाव लाने के नियमों को सरल बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. अब प्रवासियों का मूल पता उनके आधार कार्ड में रहेगा और वह कार्यस्थल का वर्तमान पता इसमें लिखवा सकेंगे. इस निर्णय से उन प्रवासियों को मदद मिलेगी जिनके आधार में मूलस्थान का पता दर्ज है लेकिन वे कामकाज के सिलसिले में जिस पते पर रहे हैं, उस पते पर ही बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं.

