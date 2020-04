COVID19: इम्यून सिस्टम बनाना है बेहतर, याद रखें एक सिपंल Tips

कोरोनावायरस (Coronavirus) व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है. साथ ही इस महामारी का सबसे ज्यादा और सबसे बुरा प्रभाव कमजोर इम्युनिटी सिस्टम वालों पर हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेहतर इम्यून सिस्टम वाले लोग इस वायरस का मुकाबला करने में ज्यादा सक्षम हैं. कोविड19 के दौर में इस वक्त इंटरनेट पर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तरह-तरह के नुस्खे और सप्लीमेंट्स छाए हुए हैं.

इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना बेहद मुश्किल नहीं है. इसका सबसे सरल उपाय है अच्छी व भरपूर नींद. अमेरिकी ऑन्कोलॉजिस्ट और Tucker Medical के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. स्टीवन Tucker कहते हैं कि मेरे अनुभव में इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे सरल और बेहतर तरीका है पर्याप्त नींद. डॉ. स्टीवन के मुताबिक, नींद स्वास्थ्य का स्तंभ तो नहीं है लेकिन यह वह आधारशिला है, जिस पर इम्यूनिटी समेत पूरा स्वास्थ्य खड़ा होता है.

आधुनिक जीवन की दिनचर्या में रात-रात भर फ्लाइट से सफर, आधी रात तक कंप्यूटर/लैपटॉप या स्मार्टफोन स्क्रीन पर नजरें जमाए रखना, बहुत ज्यादा कॉफी का सेवन आम बात हो चली है. ऐसे में पर्याप्त या भरपूर नींद कहीं खो गई है. डॉ. Tucker कहते हैं कि अच्छी नींद रिजीलियन्स को बेहतर बनाती है, एड्रिनल व स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और इससे इम्यूनिटी में सुधार होता है.

घर से काम कर रहे हैं? थकान से बचने व हेल्दी रहने के लिए ये न्यूट्रिशन टिप्स रखें याद

पर्याप्त नींद लेने के लिए सबसे पहले सोने का एक टाइम टेबल सेट करें, बेड पर जाने से 1 घंटे पहले स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि को छोड़ दें और सुबह उठकर एक्सरसाइज करें. डॉ. Tucker कहते हैं कि नींद पर फोकस करने के लिए जरूरी है कि कैफीन का सेवन कम मात्रा में किया जाए. दिन में 12 बजे से पहले एक या दो कप कॉफी लेना नुकसानदेह नहीं है. साथ ही शराब इत्यादि से भी दूर रहा जाए क्योंकि एल्कोहल नींद की मात्रा और गुणवत्ता को खराब करता है.

अच्छी नींद एक तरह से आपके दिमाग की डीप क्लीनिंग है और यह शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. जब नींद में अवरोध उत्पन्न होता है तो एड्रिनलाइन व कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं. शुरुआत में तो ये इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करते हैं लेकिन इनके लगातार एक्टिव रहने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. इसका परिणाम दिन में थकान और रात में अनिद्रा के रूप में सामने आता है. नींद में व्यवधान चिंता व तनाव का जोखिम और इसकी गंभीरता को बढ़ाता है.

डॉ. Tucker कहते हैं कि अगर आप नींद और शारीरिक गतिविधि पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो इम्यून बूस्टिंग फूड और ड्रिंक्स खास असर नहीं दिखाएंगे. इम्यूनिटी बढ़ाने के में हल्दी व अदरक लाभदायक हैं. डॉ. टकर के मुताबिक, सब्जियां भी इसमें मददगार हैं, विशेषकर कम स्टार्च वाली. वहीं प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए.

Source: CNBC

