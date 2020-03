RBI नहीं लाया है 1000 रु का कोई नया नोट, फर्जी है खबर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1000 रुपये का कोई नया नोट जारी नहीं किया है. अगर आपके पास ऐसा कोई नोट या खबर आती है तो वह फर्जी है. सोशल मीडिया पर इस वक्त ऐसी अफवाह फैली हुई है कि 1000 रुपये का नया नोट जारी किया गया है. PIB Fact Check ने इसे झूठा दावा करार दिया है.

PIB Fact Check ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है कि RBI ने 1000 रुपये का नया नोट जारी किया है. उस नोट की तस्वीर भी शेयर की जा रही है. PIB Fact Check ने जांच में पाया है कि 1000 रुपये के नए नोट को लेकर जो खबर और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, वह फर्जी है. आरबीआई ने 1000 रुपये के नोट को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है.

A #Fake rumour has been circulating on social media with the claim that RBI has issued a new 1000 Rs note.#PIBFactCheck: The image circulating and the claim made is #Fake as the notification for the same has NOT been released by #RBI. pic.twitter.com/PsWjOTQWr1

