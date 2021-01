स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 8 ट्रेनें शुरू, जानें टाइमिंग, किराए और रूट की डिटेल

अब ट्रेन से सफर कर गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) पहुंचा जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों की शुरुआत की है. अब लोग केवड़िया के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के प्रतापनगर और मध्य प्रदेश के रीवा से ट्रेनें ले सकते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच सकते हैं. केवड़िया रेलवे स्टेशन (KDCY) स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है. आइए जानते हैं इन 8 ट्रेनों के किराए और रूट की डिटेल…

ट्रेन नंबर 09103/04 महामना स्पेशल सप्ताह में एक बार चलेगी. किराया 475 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है. वाराणसी से ट्रेन संख्या 09104 हर गुरुवार सुबह 5.25 बजे निकलेगी. केवड़िया से ट्रेन संख्या 09103 हर मंगलवार शाम 6.55 पर निकलेगी. वाराणसी से केवड़िया तक ट्रेन रास्ते में ट्रेन प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, अमलनेर, नंदूरबार, सूरत, भरूच, वडोदरा स्टेशनों से होकर गुजरेगी.

दादर-के​वड़िया स्पेशल ट्रेन रोज चलेगी. किराया 185 रुपये से लेकर 1875 रुपये तक है. दादर से ट्रेन संख्या 02927 हर रोज रात 11.50 पर निकलेगी. ट्रेन दादर से केवड़िया तक रास्ते में बोरिवली, वलसाड, सूरत, भरूच, विश्वामित्री, वडोदरा स्टेशनों से होकर गुजरेगी. केवड़िया से दादर तक आने वाली स्पेशल ट्रेन, संख्या 02928 रात 9.25 पर केवड़िया से निकलेगी. किराया 170 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक है.

इस रूट पर रोज ट्रेन संख्या 09247 और 09249 वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस चलेंगी. किराया 120 रुपये से लेकर 885 रुपये तक है. ट्रेन अहमदाबाद से केवड़िया तक रास्ते में वडोदरा स्टेशन से होकर गुजरेंगी. ट्रेन संख्या 09247 सुबह 7.55 पर अहमदाबाद स्टेशन से छूटेगी, वहीं ट्रेन संख्या 09249 रोज दोपहर 3.20 पर निकलेगी. केवड़िया से अहमदाबाद लौटने वाली ट्रेनों की संख्या 09248 और 09250 है. ट्रेन संख्या 09248 सुबह 11.15 बजे केवड़िया से निकलेगी, वहीं ट्रेन संख्या 09250 रात 8.20 पर केवड़िया से निकलेगी.

यह ट्रेन सप्ताह में दो बार मंगलवार और गुरुवार को चलेगी. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से केवड़िया जाने वाली ट्रेन की संख्या 09146 है और यह दिन में 1.25 बजे दिल्ली से चलेगी. किराया 320 रुपये से लेकर 1990 रुपये तक है. ट्रेन रास्ते में मथुरा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा स्टेशनों को कवर करेगी. केवड़िया से हजरत निजामुद्दीन लौटने वाली ट्रेन की संख्या 09145 है और यह बुधवार व शुक्रवार को चलेगी. ट्रेन दोपहर 3.20 पर केवड़िया स्टेशन से निकलेगी.

रीवा, मध्य प्रदेश से केवड़िया तक ट्रेन संख्या 09106 सप्ताह में रविवार को चलेगी. किराया 380 रुपये से लेकर 3995 रुपये तक है. ट्रेन सुबह 11.12 बजे रीवा स्टेशन से निकलकर रास्ते में सतना, मैहार, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गादरवाड़ा, पिपरिया, इटारसी, खांडवा, भुसावल, जलगांव, अमलनेर, सूरत, भरूच, वडोदरा होते हुए केवड़िया पहुंचेगी. केवड़िया से रीवा तक ट्रेन संख्या 09105 शुक्रवार को शाम 6.55 बजे चलेगी. इस ट्रेन का किराया 415 रुपये से लेकर 4425 रुपये तक रहेगा.

FY21 में एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 48% बढ़ा, पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में रिकॉर्ड वृद्धि बनी वजह

चेन्नई से ट्रेन संख्या 09119 हर रविवार को सुबह 11.12 बजे केवड़िया के लिए निकलेगी. रास्ते में ट्रेन रेनीगुंटा, कुडप्पा, गुंटाकल, रायचुर, सोलापुर, पुणे, कल्याण, वसई रोड, सूरत, वडोदरा स्टेशनों को कवर करेगी. किराया 395 रुपये से लेकर 2415 रुपये तक है. केवड़िया से ट्रेन संख्या 09120 हर बुधवार को सुबह 9.15 बजे चला करेगी. किराया 435 रुपये से लेकर 2675 रुपये तक है.

प्रतापनगर-केवड़िया रूट पर ट्रेन संख्या 09107 वाली MEMU ट्रेन प्रतापनगर से हर रोज सुबह 7.10 बजे निकलेगी. 09109 संख्या वाली ट्रेन हर रोज दोपहर 12.20 बजे प्रतापनगर से निकलेगी. दोनों ट्रेन रास्ते में दाबोही जंक्शन कवर करती हुई केवड़िया पहुंचेंगीं. किराया सेकंड सिटिंग 2एस के लिए 60 रुपये है. केवड़िया से 09108 संख्या वाली ट्रेन रोज सुबह 9.40 बजे केवड़िया से चलेगी. वहीं ट्रेन संख्या 09110 वाली ट्रेन रोज दोपहर 2 बजे केवड़िया से चलेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.