Independence Day 2020: इस बार अलग होगा लाल किले का नजारा, खास लोगों की ही रहेगी एंट्री

Independence Day 2020: इस बार 15 अगस्त को देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण होगा लेकिन इस बार लाल किले का नजारा कुछ अलग होगा. वजह है कोविड19 महामारी का दौर. जी हां, कोरोनावायरस के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कुछ खास दिशा निर्देश हैं ताकि समारोह पूरी एहतियात के साथ हो सके. गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के तहत अगर स्वतंत्रता दिवस से 20 दिन पहले तक समारोह में शामिल होने वाले किसी अतिथि को किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण थे और उसकी जांच नहीं हुई या फिर जांच की रिपोर्ट सकारात्मक या अपुष्ट हो तो वे समारोह में भाग न लेने से परहेज कर सकते हैं.

लाल किले पर सेलिब्रेशंस प्रधानमंत्री के भाषण, 21 तोपों की सलामी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और तीन रंगों वाले गुब्बारे छोड़ने तक सीमित रहेगा. ध्वजारोहण करने के बाद प्रधानमंत्री जहां से राष्ट्र को सम्बोधित करते हैं, उसके दोनों तरफ हर साल करीब 800 विशिष्ट मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाती हैं. कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के चलते इस बार भाषण मंच के दोनों तरफ केवल 100-125 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी.

इस साल प्रधानमंत्री समेत लाल किले पर मौजूद सभी अतिथि और अन्य लोग मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आएंगे. गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहले से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा. समारोह स्थल पर निर्धारित क्षेत्र में बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए की जा रही है. बैठने की व्‍यवस्‍था के लिए नियंत्रक अधिकारी की तैनाती भी की गई है. समारोह में मौजूद स्टाफ PPE किट पहने हुए होगा. लाल किले पर सुरक्षा में तैनात पुलिस PPE किट पहनकर रहेगी.

हर साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर जश्न के दौरान 1000 के करीब विशेष अतिथि बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार यह संख्या 250 के करीब तक सीमित रहेगी. लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में वही जवान होंगे, जिनके कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं या फिर कोरोना को हराकर आए हैं. लाल किले पर नीचे फोरग्राउंड पर इस साल स्कूली बच्चे नही होंगे. हर साल 3,500 स्कूली बच्चे इस समारोह का हिस्सा होते थे, लेकिन इस बार केवल एनसीसी के 500 बच्चे ही होंगे. इनके बीच 6 फीट की दूरी होगी.

लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, जिसमें करीब 22 जवान और अफसर होंगे. वहीं, राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसरों रहने की खबरें हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा. लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा होने वाले 350 से अधिक दिल्ली पुलिसकर्मियों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किया गया है.

