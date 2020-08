74th Independence Day: लाल किले से PM ने किए 5 बड़े एलान; कैसे बदलेगी देश की सेहत, सुरक्षा और बुनियाद

Independence Day 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार तिरंगा फहराया. उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट संदेश दिया. उनके संबोधन में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्र की प्रगति के लिए उठाए गए कदमों के साथ कुछ खास एलान भी शामिल रहे. इनमें से 5 प्रमुख घोषणाएं इस तरह हैं…

पीएम मोदी के भाषण में सबसे अहम एलान नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का रहा. पीएम मोदी ने कहा कि आज से देश में एक बहुत बड़ा अभियान नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू होने जा रहा है. यह भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा. इस मिशन के तहत हर भारतीय की एक हेल्थ आईडी होगी. जब भी भारतीय डॉक्टर या दवा की दुकान पर जाएगा तो हेल्थ आईडी में सभी जानकारी रहेगी. डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर मेडिकेशन एडवाइस तक, सब कुछ आपकी हेल्थ प्रोफाइल पर उपलब्ध रहेगा. इस हेल्थ आईडी में आपके हर टेस्ट, हर बीमारी की जानकारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थीं, ये सारी जानकारी समाहित होंगी. पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड पहल है.

वन नेशन, वन हेल्थ कार्ड! हर भारतीय को मिलेगी हेल्थ ID, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एलान

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की जरूरत है. यह जरूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रॉजेक्ट से. इस पर देश 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. अलग-अलग सेक्टर्स के लगभग 7 हजार प्रॉजेक्ट्स की पहचान भी की जा चुकी है. यह एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगा. पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है. एक अनुमान के मुताबिक भारत को तेज आर्थिक वृद्धि दर के लिए साल 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4.5 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने होंगे.

क्या है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? जिसे लेकर PM मोदी ने लाल किले से किया 100 लाख करोड़ का एलान

संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के समय में हमने देख लिया है कि डिजिटल भारत अभियान की क्या भूमिका रही है. अभी पिछले महीने ही करीब-करीब 3 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन अकेले BHIM UPI से हुआ है. उन्होंने कहा कि आने वाले 1000 दिनों में देश के हर गांव यानी 6 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा. साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं. बीते पांच साल में देश में डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा. हाल ही में अंडमान व निकोबार को इससे जोड़ा गया है.

6 लाख गांवों में 3 साल में पहुंचेगी ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा; PM ने दिया ‘मेक फार वर्ल्ड’ का नारा

पीएम ने कहा कि बदलती हुई तकनीक में साइबर, स्पेस पर हमारी निर्भरता बढ़ने ही वाली है. साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हैं. इससे देश के सामाजिक ताने बाने, हमारी अर्थव्यवस्था और विकास को भी खतरा है. भारत इस खतरे से भलीभांति अवगत है और इस दिशा में नए उपाय कर रहा है. इसके तहत अब जल्द नई साइबर सुरक्षा रणनीति लाई जाएगी. इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है:

प्रधानमंत्री ने एलान किया ​कि अब NCC का विस्तार देश के 173 बॉर्डर और कोस्टल यानी तटीय जिलों तक सुनिश्चित किया जाएगा. इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए NCC कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमें भी करीब एक तिहाई बेटियों को ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी. बॉर्डर एरिया के एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, कोस्टल एरिया के एनसीसी कैडेट्स को नेवी और एयरबेस के आस—पास के इलाकों वाले एनसीसी कैडेट्स को एयरफोर्स ट्रेनिंग देगी.

