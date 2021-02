18 महीने के बाद Jammu-Kashmir में बहाल हुई 4G इंटरनेट सेवा, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा- कभी नहीं से देरी भली

करीब 18 महीने के बाद जम्मू और कश्मीर में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है. यह जानकारी केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिव (बिजली और सूचना) रोहित कंसल ने शुक्रवार 5 फरवरी की शाम को दी. कंसल ने एक ट्ववीट कर जानकारी दी कि पूरे जम्मू-कश्मीर में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है. जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर खुशी जताई है और कहा कि कभी नहीं से देरी भली.

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में करीब दो साल पहले 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी. यूनियन टेरीटरी (यूटी) प्रशासन ने बाद में कुछ जिलों में पोस्टपेड सिम सर्विसेज को लेकर हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विसेज शुरू कर दी थी. इसके बाद नवंबर में यूटी डिस्ट्रिक्ट पोल्स से पहले प्रशासन ने गंडेरबाल और ऊधमपुर जिलों में हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा को शुरू करने का फैसला किया था. शेष जिलों में सिर्फ 2जी डेटा को ही मंजूरी दी गई क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के इनपुट के आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई थी कि कुछ आतंकी यूटी में शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर खुशी जताई. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 4 जी मुबारक हो. अगस्त 2019 के बाद से पहली बार पूरे जम्मू-कश्मीर के लोग 4जी डेटा का प्रयोग कर रहे हैं. कभी नहीं से देर ही अच्छा.

