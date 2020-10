Festival Special Train List: आज से चलेंगी 392 स्पेशल ट्रेन, चेक कर लें अपना रूट

Indian Railways to run 392 ‘festival special’ trains from October 20: त्योहारी सीजन के दौरान टिकट की बढ़ती ​मांग को देखते हुए रेलवे ने मंगलवार से 392 नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है. इससे लोगों को दशहरा, दिवाली पर घर जाने में आसानी से कन्फर्म टिकट उपलब्ध हो सकेगा. रेल मंत्रालय ने 13 अक्टूबर जानकारी दी थी कि त्योहारी सीजन में 196 जोड़ी यानी 392 विशेष ट्रेन को मंजूरी दी गई हैं. ये सभी विशेष ट्रेन 20 अक्टूबर से अगले महीने के अंत तक यानी 30 नवंबर तक पटरियों पर दौड़ेंगी. कोरोना महामारी के कारण मार्च से ही ट्रेनों का संचालन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है.

ऐसा नहीं है कि इस बार ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ी है. फेस्टिव सीजन में हर साल भीड़ बढ़ जाती है. दशहरा, दिवाली और छठ के पहले बिहार और बंगाल जाने वाले यात्री गाड़ियों में लंबी वेटिंग हर साल हो जाती है. इसे देखते हुए रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है. इस बार दशहरा 25 अक्टूबर, दिवाली 14 नवंबर और छठ 20 नवंबर को है.

इससे पहले रेलवे ने देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की सेवाएं 17 अक्टूबर से शुरू कर दी हैं. लखनऊ-नई दिल्ली (ट्रेन नंबर अप 82501/डाउन 82502) और अहमदाबाद से मुंबई (ट्रेन नंबर अप 82902/ डाउन 82901) तीन दिन पहले से ही पटरियों पर दौड़ रही हैं. तेजस एक्सप्रेस में डायनमिक प्राइसिंग होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसके टिकट पर डायनमिक प्राइसिंग नहीं है.

