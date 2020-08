महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत के 3 मंजिल ढहे, 200 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड में एक बड़ा हादसा हुआ है. एक 5 मंजिला इमारत के 3 मंजिल ढह गए हैं. महाराष्ट्र की मंत्री अ​दिति एस तत्कारे का कहना है कि मलबे से 15 लोगों को निकाला जा चुका है, वहीं 200 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है. घटनास्थल पर NDRF की 3 टीम भेजी गई हैं.

3 floors of a 5-storey building collapsed in Mahad of Raigad district; over 200 people are feared trapped. 15 people have been rescued: Aditi S Tatkare, Maharashtra Minister pic.twitter.com/OWXKxfs0F2

बाकी डिटेल्स आने का इंतजार है…

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.