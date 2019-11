देशभर में UIDAI के 21 आधार सेवा केंद्र कर रहे काम, इन शहरों में है मौजूदगी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अब देशभर में 21 आधार सेवा केंद्र परिचालन में है. प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह देशभर में ऐसे 114 केंद्र खोलने की उसकी योजना का हिस्सा है. UIDAI ने एक बयान में कहा कि वह आधार रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स अपडेशन के लिए ऐसे 114 एकल आधार केंद्र खोलने की दिशा में काम कर रहा है. ये केंद्र बैंक, डाकघर और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अन्य 35,000 आधार रजिस्ट्रेशन केंद्रों से अलग हैं.

UIDAI ने बताया कि उसके ये 21 केंद्र दिल्ली, आगरा, हिसार, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, पटना, देहरादून, गुवाहाटी एवं अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं. प्राधिकरण की योजना 53 शहरों में 114 आधार सेवा केंद्र खोलने की है.

UIDAI आधार सेवा केंद्रों पर प्रतिदिन 1,000 तक आधार रजिस्ट्रेशन या आधार कार्ड डिटेल्स अपडेशन कराया जा सकता है. ये केंद्र सप्ताह के सातों दिन सवेरे साढ़े नौ से शाम पांच बजे तक खुले रहते हैं. आधार रजिस्ट्रेशन निशुल्क होता है, जबकि आधार में जानकारी सही कराने के लिए 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है.

