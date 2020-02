क्या धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं 2,000 रुपये के नोट? ATM से 500 के निकल रहे ज्यादा

बैंकों के ATM से अब 2,000 के बजाय 500 के नोट अधिक निकल रहे हैं. माना जा रहा है कि 2,000 के नोट को धीरे-धीरे हटाने की तैयारी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा था कि केंद्रीय बैंक ने 2,000 के नोट की छपाई बंद कर दी है. सूत्रों ने बुधवार को कहा कि वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई निर्देश नहीं है. बैंक ने खुद ही अपने एटीएम में छोटे नोट डालना शुरू कर दिया है, जिससे ग्राहकों को सुविधा हो.

कुछ बैंकों ने अपने एटीएम को छोटे नोटों के हिसाब से समायोजित करना शुरू कर दिया. कुछ और बैंक भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने कहा है कि उसने अपने एटीएम में 2,000 का नोट डालना बंद कर दिया है. सूत्रों का कहना है कि 2,000 के नोट को खुल्ला कराना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में बैंकों ने एटीएम में 2,000 का नोट डालना बंद कर दिया है. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों को ATM में 2000 के नोट न डालने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman on reports of instruction to banks to stop putting Rs 2,000 notes in ATM: As far as I know, no such instruction has been given to banks. https://t.co/P9rWUn4ox2 pic.twitter.com/rNoezQ44qK

रिजर्व बैंक द्वारा आरटीआई पर दिए गए जवाब में कहा गया है कि 2016-17 के दौरान 2,000 रुपये के 354.29 करोड़ नोट छापे गए. हालांकि, 2017-18 में यह संख्या घटकर 11.15 करोड़ और 2018-19 मे 4.66 करोड़ पर आ गई. इससे संकेत मिलता है कि बड़े मूल्य के 2,000 के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे इन्हें हटाया जाएगा.

नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का एलान किया था. संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिसंबर में कहा था कि 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं है. राज्यसभा में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार 2,000 रुपये नोट को वापस लेने की योजना पर काम कर रही है, जिसके जवाब में ठाकुर ने कहा था कि नोटबंदी को लेकर चिंता आई है. उन्होंने कहा था कि इस बारे में कोई भी चिंता नहीं की जानी चाहिए.

