1 दिसंबर: आज से बदल रहे हैं 5 नियम, बैंकिंग से लेकर कारोबार तक पर असर

Changes from 1st December 2020: 1 दिसंबर 2020 यानी आज से देश में कुछ अहम बदलाव लागू हो रहे हैं. इन बदलावों का सीधा संबंध आम आदमी से लेकर कारोबारी तक की जिंदगी से है. बदलावों में कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस से लेकर बैंकिंग आदि से जुड़े नियमों में हो रहा बदलाव शामिल है. आइए जानते हैं 1 दिसंबर से देश में क्या बदल रहा है…

कोविड को लेकर नई गाइडलाइंस में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रोकथाम के कदमों, SOPs और कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा है. राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित कराना सुनिश्चित करना होगा. इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाजत होगी. इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान और सेवाओं के अलावा इन जोन से अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही पर पांबदी रहेगी. फेस मास्क पहनने की जरूरत को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें सार्वजनिक और काम की जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना शामिल है. इसके अलावा 1 दिसंबर से पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.

1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सुविधा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगी. यानी ग्राहक RTGS के जरिए साल के 365 दिन कभी भी पैसों का लेनदेन कर सकेंगे. अभी RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है.

1 दिसंबर से PNB 2.0 (PNB, eOBC, eUNI) वन टाइम पासवर्ड (OTP) बेस्ड कैश विदड्रॉअल सुविधा लागू करने जा रहा है. 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच PNB 2.0 ATM से एक बार में 10000 रुपये से ज्यादा की कैश निकासी अब OTP बेस्ड होगी. यानी इन नाइट आवर्स में 10000 रुपये से ज्यादा का अमाउंट निकालने के लिए PNB ग्राहकों को OTP की जरूरत होगी. इसलिए ग्राहक अपना मोबाइल साथ लेकर जाएं. नाइट आवर्स में बैंक ATM में ग्राहक कैसे OTP का इस्तेमाल कर कैश निकाल सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें..

PNB: ATM से OTP के जरिए कैसे निकलेगा कैश, बैंक ने बताया तरीका

सरकार ने कंपनियों और ग्राहकों (बी टू सी) के बीच लेन-देन से जुड़े बिलों पर क्यूआर कोड प्रकाशित करने की व्यवस्था एक दिसंबर से लागू की है. हालांकि फिलहाल प्रावधान का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माने से चार महीने की राहत दी गई है. इस मामले में 31 मार्च, 2020 तक सशर्त छूट प्रदान की गई है. हालांकि, 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को जुर्माने से छूट लेने के लिए एक अप्रैल, 2021 से अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड वाले बी2सी बिल जारी करना अनिवार्य होगा.

एक दिसंबर से मुंबई-हावड़ा डेली सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हो रहा है. मुंबई-हावड़ा ट्रेन अपने पुराने समय पर ही चलेगी. जबलपुर-नागपुर स्पेशल ट्रेन भी एक दिसंबर से शुरू हो रही है. लॉकडाउन के बाद से इसकी सेवा बंद थी. रीवा स्पेशल और सिंगरौली स्पेशल ट्रेन का संचालन भी एक दिसंबर से किया जाएगा. इसके अलावा झेलम एक्‍सप्रेस और पंजाब मेल भी फिर से पटरी पर उतरने वाली हैं. साथ ही कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव भी हो रहा है.

देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज से 54.50 रुपये बढ़ गए हैं. अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1296 रुपये हो गई है. कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 55 रुपये बढ़कर 1351.50 रुपये हो गई. मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 55 रुपये बढ़कर 1244 रुपये और चेन्नई में 56 रुपये बढ़कर 1410.50 रुपये हो गया है. कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम का होता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.