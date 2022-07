IT PLI Scheme: FY22 में 14 में सिर्फ 2 कंपनियां पूरा कर पाई टारगेट, इस सरकारी स्कीम में क्या है लूपहोल

IT हार्डवेयर प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजना उस तरह के परिणाम देने में विफल रही, जिसकी उम्मीद थी. वहीं इंसेंटिव के मौजूदा स्ट्रक्चर पर सेलेक्ट की गईं फर्म ने नाखुशी जताई है.

IT हार्डवेयर PLI के तहत पहले साल सिर्फ 2 कंपनियों ने इंक्रीमेंटल सेल्स टारगेट पूरा किया है. (pexels)

Government PLI Scheme: IT हार्डवेयर प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत पहले साल (FY22) 14 में से सिर्फ 2 कंपनियों ने इंक्रीमेंटल सेल्स टारगेट पूरा किया है. जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना में बड़े पैमाने पर बदलाव के इरादे के साथ इंडस्ट्री के साथ बातचीत शुरू की है. सूत्रों का कहना है कि योजना उस तरह के परिणाम देने में विफल रही, जिसकी उम्मीद थी. वहीं इंसेंटिव का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, उस पर सेलेक्ट की गईं फर्म ने भी नाखुशी जाहिर की है. जबकि ग्लोबल एप्लिकेंट में सिर्फ Dell ने ही पहले साल का लक्ष्य पूरा किया है. ग्लोबल कंपनियों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी यह योजना बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में विफल रही है. यह बात इस फैक्ट से भी साफ होती है कि Dell ने चार साल की अवधि के पहले दो साल के लिए ही इंसेंटिव का क्लेम करने पर सहमति व्यक्त की है. IT हार्डवेयर PLI योजना की घोषणा से पहले ही Dell की भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस थी, इसलिए कंपनी को चीन से मैन्युफैक्चरिंग चेन को ट्रांसफर करने की भी आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि योजना का उद्देश्य था. वहीं स्मार्टफोन PLI योजना में भाग लेने वाली ग्लोबल कंपनी Apple ने IT हार्डवेयर का विकल्प नहीं चुना. इंडस्ट्री के साथ बातचीत की जरूरत सूत्रों ने कहा कि सरकार अब महसूस कर रही है कि उसने इंडस्ट्री के साथ बहुत कम परामर्श किया और बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन PLI मॉडल को दोहराया. इस अप्रोच में समस्या यह थी कि स्मार्टफोन के मामले में PLI योजना के समय देश में पहले से ही 2700 करोड़ डॉलर का निर्माण हो रहा था. हालांकि, IT हार्डवेयर के मामले में, बिल किए गए प्रोडक्शन की वैल्यू सिर्फ 50 करोड़ डॉलर डोमेस्टिक प्रोडक्शन था. इन कंपनियों का हुआ था चुनाव 3 मार्च, 2021 को सरकार ने IT हार्डवेयर PLI योजना को नोटिफाइड किया था, जिसके तहत 14 कंपनियों को चुना गया. वैश्विक कंपनियों में Dell, ICT (विस्ट्रॉन), Flextronics and Bharat FIH – जिसे पहले राइजिंग स्टार्स हाई-टेक (फॉक्सकॉन) शामिल थे. जबकि डोमेस्टिक कटेगिरी में Lava, Dixon Technologies, इंफोपावर टेक्नोलॉजीज (JV of Sahasra and MiTAC), भगवती (माइक्रोमैक्स), Neolync, Optiemus, Netweb, स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स, VVDN और Panache Digilife को मंजूरी दी गई थी. इस योजना के तहत, ग्लोबल कंपनियों को कैश बैक में 4 फीसदी के पहले साल के इंसेंटिव के लिए पात्र होने के लिए 1000 करोड़ रुपये की नेट इंक्रीमेंटल सेल्स दर्ज करने की आवश्यकता है, जबकि स्थानीय कंपनियों के लिए लक्ष्य 50 करोड़ रुपये था. कम इंसेंटिव स्ट्रक्चर जिम्मेदार IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स ने इसे कम इंसेंटिव स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो 4 साल की अवधि में औसतन 2-2.5% तक था. जिससे यह चीन या वियतनाम से यूनिट को ट्रांसफर करने को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, विशेष रूप से हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स के लिए. मोबाइल फोन PLI को अगस्त 2020 में चालू किया गया था. इसके लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर 5 साल की अवधि में लगभग 4.5 फीसदी तक है. इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स को लगता है कि IT हार्डवेयर के लिए आदर्श इंसेंटिव स्ट्रक्चर 7 फीसदी से 8 फीसदी के बीच होनी चाहिए. योजना में शुरू से ही कुछ समस्याएं देखा जाए तो योजना में शुरू से ही कुछ समस्याएं थीं. जब सरकार ने 24 फरवरी, 2021 को इस योजना की घोषणा की थी, तो 4 साल की अवधि में आउटले 7,350 करोड़ रुपये तय किया गया था. इस अवधि के दौरान, सरकार ने 3.26 लाख करोड़ रुपये तक के प्रोडक्शन का अनुमान लगाया था, जिसमें से निर्यात 2.45 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर का होने की उम्मीद थी. उसी साल 4 मई को, जब सरकार ने उन कंपनियों के नामों की घोषणा की, जिन्होंने योजना के लिए आवेदन किया था, तो प्रोडक्शन टारगेट घटाकर 1.60 लाख करोड़ कर दिया गया. जिसमें से निर्यात 60,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर का होने का अनुमान लगाया गया. (Article: Rishi Raj)

