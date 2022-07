Manufacturing PMI: बढ़ती महंगाई के चलते मैन्यूफैक्चिरंग ग्रोथ की कमजोर सेहत, जून में फिसला 9 महीने के निचले स्तर पर

Manufacturing PMI: बढ़ती महंगाई के चलते पिछले महीने जून 2022 में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पर निगेटिव असर पड़ा.

महंगाई की वजह से मांग यानी कुल बिक्री और उत्पादन दोनों प्रभावित हुए हैं.

Manufacturing PMI: बढ़ती महंगाई के चलते पिछले महीने जून 2022 में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पर निगेटिव असर पड़ा. मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां जून में नौ महीने के निचले स्तर पर फिसल गई. महंगाई की वजह से मांग यानी कुल बिक्री और उत्पादन दोनों प्रभावित हुए हैं. यह खुलासा एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्‍यूफैक्‍चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्‍स के सर्वे से हुआ है. सर्वे के मुताबिक पिछले महीने जून में मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआई (पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्‍स) मई में 54.6 के मुकाबले फिसलकर 53.9 रह गया जो पिछले साल सितंबर के मुकाबले सबसे कम है. Export Duty Hike: सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, आम आदमी पर क्या होगा असर लगातार 12वें महीने फैक्ट्री उत्पादन में ग्रोथ के संकेत

जून के पीएमआई डेटा के मुताबिक फैक्ट्री उत्पादन 9 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया. हालांकि अभी भी यह 50 के ऊपर है यानी कि फैक्ट्री उत्पादन की ग्रोथ बेहतर है. यह लगातार बारहवां महीना रहा, जब ओवरऑल ऑपरेटिंग कंडीशन में सुधार दिखा है. पीएमआई की भाषा में कहें तो अगर यह 50 के ऊपर रहता है तो इसका मतलब हुआ कि विस्तार हो रहा है जबकि यह 50 के नीचे है तो इसका मतलब है कि उत्पादन घट रहा है यानी कांट्रैक्शन. (Input: PTI)

