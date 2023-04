India Growth Forecast: वर्ल्ड बैंक के बाद ADB ने भी घटाया भारत का विकास दर अनुमान, क्या है इस कटौती की वजह?

India growth forecast FY24: वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 में भारत की GDP विकास दर 6.6% की जगह 6.3% रहने का अनुमान जाहिर किया है, जबकि ADB के मुताबिक यह दर 6.4% रहने के आसार हैं.

India growth forecast FY24: वर्ल्ड बैंक और ADB ने भारत की विकास दर में गिरावट का अनुमान जाहिर किया है.