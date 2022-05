देर होने पर ऐसे करें समर वेकेशन की प्लानिंग, बना रहे छुट्टियों का मजा और बजट भी न बिगड़े

Last Minute Holiday Tips: वेकेशन की प्लानिंग में देर हो जाए तो खर्च बढ़ जाता है. ट्रैवेल टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब महंगे हो जाते हैं. लेकिन इन टिप्स को आजमाकर आप अपनी जेब को खाली होने से बचा सकते हैं,

समर वेकेशन की प्लानिंग में देर हो जाए तो खर्च बढ़ जाता है. लेकिन थोड़ी समझदारी से काम लें तो खर्च को काबू में रखकर भी छुट्टियों का मजा लिया जा सकता है.

6 Tips to Save Despite Last Minute Vacation Planning : समर वेकेशन की प्लानिंग करने में देर हो जाए तो खर्च बढ़ जाता है. हवाई जहाज और ट्रेन के टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक की लागत बजट बिगाड़ने लगती है. लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपनी जेब को खाली होने से बचा सकते हैं, वो भी गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने के साथ-साथ. वीकेंड की जगह सप्ताह के बीच में यात्रा करें यात्रा की तारीख ऐसी चुनें जिससे आपको वीकेंड पर एयर ट्रैवल न करना पड़े. ऐसा इसलिए क्योंकि वीकेंड पर एयर टिकट के दाम काफी बढ़ जाते हैं. अगर आप शुक्रवार, शनिवार और रविवार की बजाय सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार के बीच यात्रा करेंगे तो एयर टिकट पर अच्छी खासी बजट कर लेंगे. एयर टिकट खरीदने से पहले तमाम पॉपुलर वेबसाइट्स पर उसकी कीमत की तुलना करें. हो सकता है वही टिकट आपको किसी वेबसाइट के जरिए डिस्काउंट पर मिल जाए. स्पेशल ऑफर्स का इस्तेमाल करें अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं और टिकट बुकिंग के लिए किसी क्रेडिट कार्ड का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके साथ मिलने वाले फ्री माइल्स या स्पेशल ऑफर्स को भी आजमाकर देख सकते हैं. कई ऐसे कार्ड भी हैं, जो एयर टिकट या होटल बुकिंग पर अच्छा-खासा डिस्काउंट देते हैं. साथ ही ट्रैवल और एयर टिकट बुकिंग करने वाली वेबसाइट्स पर जाकर उनके ऑफर्स भी चेक करें. छुट्टी मनाने के लिए सही जगह का चुनाव अगर आपको देर हो चुकी है, तो वेकेशन का डेस्टिनेशन चुनने में ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा. मतलब ये कि गर्मी के मौसम में हर कोई मशहूर हिल स्टेशन्स का रुख करना चाहता है. नतीजा ये होता है कि इन जगहों पर होटल के किराए से लेकर वहां के एयर टिकट तक बेतहाशा महंगे हो जाते हैं. ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. टैक्सी वाले भी किराए बढ़ा देते हैं. जाहिर है आप ऐसी जगह पर जाने का प्लान देर से बनाएंगे तो जेब पर बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा. इसलिए अगर आपको बजट बिगाड़े बिना छुट्टियों का मजा लेना है, तो किसी ऐसे डेस्टिनेशन का चुनाव कर सकते हैं, जहां उतनी भीड़ नहीं होती. मसलन, अगर आप कश्मीर, शिमला या कुल्लू-मनाली जैसी जगहों की जगह किसी कम भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन का रुख कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश का चैल या चायल एक ऐसा ही हिल स्टेशन है, जो शिमला जितनी ही ऊंचाई पर बसा है, लेकिन सैलानियों की भीड़भाड़ कम होने की वजह से वहां आपको होटल पर कम खर्च करना पड़ेगा. आप खोजेंगे तो ऐसी कई और जगहें भी आपको मिल जाएंगी. इसके अलावा आप गर्मियों के दौरान ऑफ सीज़न समझे जाने वाले किसी खूबसूरत सी-बीच डेस्टिनेशन पर भी जा सकते हैं. वहां जाने के लिए आपको फ्लाइट भी सस्ती मिलेगी और होटल के किराए भी कम होंगे. लोकल ट्रैवल-ट्रांसपोर्ट का खर्च घटाएं आप समर वेकेशन के लिए ऐसी जगह जाने की योजना बनाएं जहां हवाई या रेल सफर के बाद टैक्सी से लंबी यात्रा न तय करनी पड़े. स्थानीय तौर पर घूमने फिरने के लिए मेट्रो या लोकल ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. कुछ जगहों पर सेल्फ ड्राइविंग बाइक्स या कारें काफी कम किराए पर दिन भर के लिए मिल जाती हैं, जिनसे आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. अगर डेस्टिनेशन ज्यादा दूर नहीं है और आप अपनी कार से यात्रा करने में कंफर्टेबल हैं तो इससे भी आप काफी बचत कर सकते हैं. फूड बिल भी कम किया जा सकता है अगर आप चाहें तो यात्रा के दौरान अपने फूड बिल में भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं. घूमने निकलें तो जहां गए हैं, वहां के स्थानीय खान-पान के बारे में पता करें और उनका स्वाद लें. आम तौर पर स्थानीय लोगों के बीच पॉपुलर खाने-पीने की जगहें किफायती भी होती हैं और बेहतर भी. उनकी लोकप्रियता का राज ही यही होता है. कम से कम एक वक्त के खाने-पीने में कुछ ऐसी ही प्लानिंग करें. इससे आप स्थानीय स्वाद का आनंद भी ले पाएंगे और बचत भी कर लेंगे. कर्ज लेने से बेहतर है खर्च घटाने के तरीके खोजें वेकेशन के लिए हॉलिडे नाउ-पे लेटर जैसी स्कीम्स के चक्कर में न फंसे तो ही बेहतर है. कर्ज लेकर घूमने से अच्छा है आप थोड़ी सूझबूझ और आउट ऑफ बॉक्स प्लानिंग के जरिए अपना खर्च कम करने के बारे में सोचें. ताकि घूमने के दौरान और घूमकर लौटने के बाद भी आपका बजट काबू में रहे.

