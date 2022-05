WhatsApp के जरिए मिलेगी Digilocker की सर्विस, सरकारी सेवाओं का लाभ लेना होगा आसान

MyGov Helpdesk के जरिए डिजिलॉकर का लाभ लेने के लिए यूजर Namaste या Hi या Digilocker लिखकर WhatsApp नंबर +91 9013151515 पर भेज सकते हैं.

देश के किसी भी इलाके में रहने वाले नागरिक अब WhatsApp के जरिए Digilocker सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Digilocker services on MyGov Helpdesk through WhatsApp : सरकारी सेवाओं का लाभ लेना और आसान बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है. देश के किसी भी इलाके में रहने वाले नागरिक अब व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए MyGov Helpdesk की मदद लेकर Digilocker सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एलान भारत सरकार के पोर्टल MyGov की तरफ से सोमवार को किया गया. डिजिलॉकर (DigiLocker) सर्विस भारत सरकार के फ्लैगशिप डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है, जिसका मकसद लोगों का डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना यानी उनका एंपावरमेंट करना है. डिजिलॉकर के जरिए लोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रख सकते हैं. खास बात यह है कि डिजिटल फॉर्मेट में रखे गए दस्तावेज पूरी तरह ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय और वैध माने जाते हैं. डिजिलॉकर में जारी किए गए सभी दस्तावेजों को मूल फिजिकल दस्तावेजों के बराबर ही वैध माना जाता है. इस बारे में जारी सूचना के मुताबिक अब देश के नागरिक MyGov Helpdesk की मदद से व्हॉट्सऐप के जरिए अपने डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे डिजिटल दस्तावेजों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी कामकाज में कुशलता भी बढ़ेगी. इस नई सेवा की मदद से डिजिलॉकर एकाउंट बनाने, उसे वेरिफाई करने और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी जैसे दस्तावेजों को डाउनलोड करने जैसे सभी काम व्हॉट्सऐप की मदद से किए जा सकते हैं. इससे आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं का लाभ लेना बेहद आसान हो जाएगा. इनके अलावा लोग अपने घर में बैठे-बैठे ही CBSE की दसवीं की परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट, दसवीं और 12वीं की मार्कशीट और गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी समेत कई तरह की बीमा पॉलिसियों के दस्तावेज भी इस नई सेवा के जरिए हासिल कर पाएंगे. इस नई सेवा का इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है. इसके लिए देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को ‘Namaste’, ‘Hi’ या ‘Digilocker’ लिखकर व्हाट्सऐप नंबर +91 9013151515 पर भेजना होगा. MyGov के CEO अभिषेक सिंह का कहना है कि MyGov Helpdesk के जरिए Digilocker सेवाएं मुहैया कराने से करोड़ों लोग इनका फायदा उठा पाएंगे. उन्होंने बताया कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिलॉकर पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और इसके जरिए अब तक करीब 5 अरब दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं. व्हॉट्सऐप के डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी शिवनाथ ठुकराल ने इस नई पहल की तारीफ करते हुए कहा कि MyGov Helpdesk को ऐसी डिजिलॉकर सर्विस से जोड़ना बड़ी बात है, जो सीधे व्हाट्सऐप के जरिए इस्तेमाल हो सके. उन्होंने कहा कि हम ऐसा करके टेक्नॉलजी के दायरे का विस्तार तमाम आम लोगों तक कर पाएंगे. इससे बच्चों के बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने मदद मिलेगी.



(इनपुट – पीटीआई)

