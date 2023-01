Amazon Great Republic Day Sale 2023: अमेजन पर कल से शुरू हो रही सेल, Realme समेत इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3000 रुपये तक बचाने का है मौका

Amazon Sale 2023: Realme Narzo 50 फोन को 12,999 रुपये के शुरूआती दाम पर लॉन्च किया गया था. लेकिन कल से शुरू हो रहे सेल के दौरान अमेजन से यह हैंडसेट करीब 3000 रुपये कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Amazon रिपब्लिक डे सेल में Realme Narzo 50, iQOO Z6 Lite, Redmi 10A और OnePlus Nord CE 2 Lite हैंडसेट को लॉन्चिंग प्राइस से कम कीमत में खरीदने का मौका है.(Image: Amazon)

