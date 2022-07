Most Affordable Housing Market: सस्ते घर के मामले में अहमदाबाद टॉप पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर ये शहर बजट में

Most Affordable Housing Market: रेपो रेट में 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी के चलते घर खरीदने की क्षमता औसतन 2 फीसदी घट गई और ईएमआई का भार 6.97 फीसदी बढ़ गया.

मुंबई देश का सबसे महंगा आवासीय बाजार बना हुआ है बल्कि यह और महंगा हुआ है. (Image- Pixabay)

Most Affordable Housing Market: लोन की दरें बढ़ने के चलते अब आय की तुलना में ईएमआई महंगा हो रहा है. ऐसे समय में अहमदाबाद (गुजरात) देश के आठ बड़े शहरों में सबसे सस्ता हाउसिंग मार्केट साबित हुआ है. यह खुलासा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट से हुआ है. नाइट फ्रैंक ने इस साल की पहली छमाही जनवरी-जून 2022 की अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट आज (1 जुलाई) जारी की है. इस इंडेक्स में औसत परिवार की आय के मुकाबले ईएमआई को ट्रैक किया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक अपना घर के सपना को आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी से बड़ा झटका लगा है क्योंकि इसके चलते बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दिया है. अहमदाबाद के बाद पुणे और चेन्नई बजट में

नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद 22 फीसदी अनुपात के साथ देश के टॉप-8 शहरों में सबसे अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट है. इसके बाद पुणे और चेन्नई 26 फीसदी के साथ का नंबर है. ये रिपोर्ट जनवरी-जून 2022 की अवधि के लिए है. अहमदाबाद वर्ष 2019 से ही लगातार देश का सबसे सस्ता शहर बना हुआ है. Manufacturing PMI: बढ़ती महंगाई के चलते मैन्यूफैक्चरिंग ग्रोथ की कमजोर सेहत, जून में फिसला 9 महीने के निचले स्तर पर सबसे महंगा मुंबई-हैदराबाद-दिल्ली एनसीआर

रिपोर्ट के मुताबिक 56 फीसदी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के साथ मुंबई देश का सबसे महंगा आवासीय बाजार बना हुआ है बल्कि यह और महंगा हुआ है क्योंकि पिछले साल 2021 में इसका इंडेक्स 53 फीसदी था. मुंबई के बाद देश का सबसे महंगा रेजिडेंशियल मार्केट हैदराबाद है. इस साल की पहली छमाही में इसका अफोर्डेबेलिटी इंडेक्स पिछले साल 2021 में 29 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 31 फीसदी पर पहुंच गया. महंगे आवासीय बाजार के मामले में दिल्ली एनसीआर तीसरे स्थान पर है. इसका अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2021 में 28 फीसदी से बढ़कर जनवरी-जून 2022 में बढ़कर 30 फीसदी हो गया. टॉप 8 शहरों का अफोर्डेबेलिटी इंडेक्स

शहर अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स (2021) अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स (जनवरी-जून 2022) अहमदाबाद 20 22 पुणे 24 26 चेन्नई 25 26 कोलकाता 25 27 बेंगलूरु 26 28 दिल्ली एनसीआर 28 30 हैदराबाद 29 31 मुंबई 23 56 रेपो रेट में बढ़ोतरी से 6.97 फीसदी बढ़ गया ईएमआई का भार

आरबीआई ने लंबे समय तक रेपो रेट को दर को निम्नतम स्तर पर बनाए रखा था लेकिन उसके बाद पिछले दो महीने में लगातार दो बार में कुल 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया. रेपो रेट में 90 बीपीएस (0.90 फीसदी ) की बढ़ोतरी के चलते सभी मार्केट में घर खरीदने की क्षमता औसतन 2 फीसदी घट गई और ईएमआई का भार 6.97 फीसदी बढ़ गया. (Image- PTI)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.