2022 Triumph Tiger 1200 भारत में इस दिन होगी लॉन्च, BMW R 1250 GS जैसी बाइक्स से है मुकाबला

नई Tiger 1200 की प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही कंपनी ने अब इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का एलान भी कर दिया है.

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल इंडिया (Triumph Motorcycles India) भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक टाइगर 1200 (Tiger 1200) को लॉन्च करने की तैयारी में है.

2022 Triumph Tiger 1200: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल इंडिया (Triumph Motorcycles India) भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक टाइगर 1200 (Tiger 1200) को लॉन्च करने की तैयारी में है. इसे दिसंबर 2021 में वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था. अब कंपनी इसे भारतीय बाजार में 24 मई को लॉन्च करने जा रही है. नई Tiger 1200 की प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही, कंपनी ने अब इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का एलान भी कर दिया है. ट्रायम्फ के टाइगर 1200 बाइक में बेहतरीन फीचर्स के साथ कई बड़े बदलाव किए गए हैं. नई जनरेशन की Triumph Tiger 1200 में पूरी तरह से नई स्टाइलिंग, नया पावरट्रेन और कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इसे भारत में कुल चार वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिसमें GT प्रो, GT एक्सप्लोरर, रैली प्रो और रैली एक्सप्लोरर शामिल हैं. ICRA Forecast: इस तिमाही 12-13% बढ़ेगी इकॉनमी, लेकिन पूरे साल के लिए महज 7.2% ग्रोथ का अनुमान नई स्टाइलिंग के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स नई जनरेशन की Triumph Tiger 1200 में पूरी तरह से नई स्टाइलिंग, नया पावरट्रेन और कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में एक नया 1,160cc इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जिसमें टी-प्लेन फायरिंग ऑर्डर है. यह मोटर 9,000 RPM पर 150 hp की पावर और 7,000 RPM पर 130 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और Triumph का कहना है कि नई Tiger 1200 सबसे पावरफुल एडवेंचर मोटरसाइकिल है. जानकारी के मुताबिक, नई Tiger 1200 रोड-बायस्ड जीटी वर्जन का वजन 240 किलोग्राम और ऑफ-रोड-फोकस्ड रैली रेंज का वजन 265 किलोग्राम है. Odysse V2, V2+ इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, 150 किमी रेंज के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, चेक डिटेल इन बाइक्स से होगा मुकाबला नई टाइगर 1200 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल्ड शोआ सेमी-एक्टिव सस्पेंशन मिलेगा, जबकि ब्रेकिंग ड्यूटी ब्रेम्बो स्टाइलमा कॉलिपर्स द्वारा की जाएगी. फीचर्स की बात करें तो इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, GoPro कंट्रोल और एक नया 7.0-इंच टीएफटी डिस्प्ले समेत बहुत कुछ मिलेगा. लॉन्च होने पर इस बाइक का मुकाबला BMW R 1250 GS, डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 और होंडा अफ्रीका ट्विन जैसे बाइक्स से होगा. (Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.