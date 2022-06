Latest MSP for Kharif Crops: धान समेत 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी, चेक करें अब क्या है सरकारी भाव

Latest MSP for Kharif Crops: केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए धान समेत कई खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है.

धान की एमएसपी में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2022-23 के लिए 2040 रुपये प्रति कुंतल है. (Image- Pixabay)

Latest MSP for Kharif Crops: केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए धान समेत कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है. यह फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने लिया है. धान की एमएसपी में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2022-23 के लिए 2040 रुपये प्रति कुंतल है. सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि आज की कैबिनेट बैठक में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई. प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में MSP की दरें 92 रु. से लेकर 523 रु. प्रति क्विंटल तक बढ़ाईं गईं, जिससे किसानों को लागत पर 50 से 85 प्रतिशत तक लाभ प्राप्त होगा…#Cabinet #MSPhaiAurRahega pic.twitter.com/vqAwWaVCPS — Narendra Singh Tomar (@nstomar) June 8, 2022 लागत पर 85 फीसदी तक मुनाफे का दावा

एमएसपी में प्रति कुंतल 92 रुपये से लेकर 523 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. सरकार के दावे के मुताबिक जो एमएसपी तय की गई है, उससे किसानों को लागत पर लागत पर 50 से 85 फीसदी तक मुनाफा हासिल होगा. सरकार ने लागत के आकलन में लेबर चार्ज, बैल या मशीन चार्ज, पट्टे के किराए, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई चार्ज, मशीनरी व फार्म बिल्डिंग के डेप्रिशिएशन, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज, तेल या बिजली पर खर्च, अन्य खर्च और फैमिली लेबर को शामिल किया है. नीचे सभी फसलों की एमएसपी, लागत और लागत के मुनाफे के बारे में जानकारी दी जा रही है. फसल MSP 2014-15 MSP 2021-22 (रुपये) MSP 2022-23 (रुपये) उत्‍पादन लागत 2022-23 (रुपये) MSP में बढ़ोतरी (रुपये) उत्पादन लागत पर मुनाफा (%) धान (सामान्‍य) 1360 1940 2040 1360 100 50 धान (ग्रेड ए) 1400 1960 2060 – 100 – ज्‍वार (हाईब्रीड) 1530 2738 2970 1977 232 50 ज्‍वार (मालदंडी) 1550 2758 2990 – 232 – बाजरा 1250 2250 2350 1268 100 85 रागी 1550 3377 3578 2385 201 50 मक्‍का 1310 1870 1962 1308 92 50 तूर (अरहर) 4350 6300 6600 4131 300 60 मूंग 4600 7275 7755 5167 480 50 उड़द 4350 6300 6600 4155 300 59 मूंगफली 4000 5550 5850 3873 300 51 सूरजमुखी बीज 3750 6015 6400 4113 385 56 सोयाबीन (पीला) 2560 3950 4300 2805 350 53 तिल 4600 7307 7830 5220 523 50 रामतिल 3600 6930 7287 4858 357 50 कपास (मध्‍यम रेशा) 3750 5726 6080 4053 354 50 कपास (लंबा रेशा) 4050 6025 6380 – 355 – रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान

2021-22 के तीसरे एडवांस एस्टीमेट के अनुसार देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 31.45 करोड़ टन होने का अनुमान है जो कि 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 37.7 लाख टन अधिक है. 2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2.38 करोड़ टन अधिक है.

