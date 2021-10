UPSC Toll Free Helpline: यूपीएससी ने शुरू किया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, कमजोर तबके को मिलेगी बड़ी मदद

UPSC Toll Free Helpline: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कमजोर तबके के प्रतियोगियों की मदद के लिए बुधवार को एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इससे यूपीएससी की तैयारी कर रहे एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनूसूचित जनजाति), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग श्रेणी के प्रतियोगियों को बड़ी मदद मिलेगी. यूपीएससी द्वारा जारी टोल फ्री नंबर — 1800118711 — से इन श्रेणियों के उन प्रतियोगियों की मदद की जाएगी जिन्होंने आयोग की परीक्षाओं या चयन के लिए आवेदन किया है या आवेदन करना चाहते हैं. इससे जुड़ी अधिसूचना आयोग ने बुधवार 20 अक्टूबर 2021 की तारीख में जारी किया है.

Covid Vaccination: कोरोना वैक्सीन की आज लगी 100 करोड़वीं डोज, उपलब्धि पर सरकार लालकिले से गाना और फिल्म जारी

देश भर में स्वतंत्रता की 75 वें वर्ष पूरे होने वाले साल को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में मनाया जा रहा है. यूपीएससी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक टोल फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत इसी जश्न का एक हिस्सा है. आयोग ने बयान जारी कर कहा कि यह शुरुआत प्रतियोगियों की समस्याओं का मित्रतापूर्ण ढंग से निपटारे की कोशिशों का हिस्सा है. आजादी का अमृत महोत्सव’ देश की आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है.

Stock Tips: ये दो शेयर महज एक महीने में दिलाएंगे बंपर मुनाफा, निवेश के लिए अपनाएं यह स्ट्रेटजी

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह हेल्पलाइन सभी वर्किंग डेज पर चालू रहेगी और इसके जरिए कामकाजी घंटों के दौरान मदद लिया जा सकेगा. एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी (पर्सन्स विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज) श्रेणी के किसी भी प्रतियोगी को अगर फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है या आयोग की परीक्षाओं/चयन को लेकर कोई सवाल हैं, तो इस टोल फ्री हेल्पलाइन के जरिए इसका समाधान किया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.