UPPSC State Engineering Service Recruitment 2021: यूपी में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का मौका, 281 पदों पर होगी बहाली- ऐसे करें आवेदन

UPPSC State Engineering Service Exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की इंजीनियरिंग सर्विस की भर्ती, 2021 परीक्षा ( UPPSC SES Exam 2021) का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. इसके तहत राज्य में असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती के लिए परीक्षा होगी. असिस्टेंट इंजीनियरों के कुल 281 पदों को भरने के लिए परीक्षा ली जाएगी. स्टेट इंजीनयरिंग सर्विस यानी SES के तहत भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( Uttar Pradesh Public Service Commission) के प्रयागराज चैप्टर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. UPPSC SES Exam 2021 के तहत होने वाली परीक्षा के जरिये के राज्य के अलग-अलग विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर बहाल किए जाएंगे.

UPPSC SES Online Application: जो कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं तो वह 13 अगस्त से UPPSC SES Exam 2021 से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे. कैंडिडेट 10 सितंबर तक UPPSC AE Recruitment 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. हालांकि कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 सितंबर तक भरे जा सकेंगे. UPPSC की ओर से एक बार परीक्षा के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड करने के बाद कैंडिडेट अपनी पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, उम्र और परीक्षा के बारे में ब्योरों को जांच सकता है.

UPPSC AE Recruitment 2021 की तारीख : इस परीक्षा का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 13 अगस्त से शुरू होगी. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस जमा करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है. हालांकि कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 सितंबर तक भरे जा सकेंगे. हालांकि अभी तक यूपीपीएससी ने Combined State Engineering Services (General/Special) Exam 2021 की तारीख का ऐलान नहीं किया है.

UPPSC AE Recruitment 2021 के लिए योग्यता : यूपीपीएससी इस परीक्षा के लिए 271 असिस्टेंट इंजीनियर और दस इंजीनियर स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिये बहाल करेगी. इसके लिए बीई, बीटेक या इसके बराबर योग्य चाहिए. इसके लिए 21 से 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए इस परीक्षा की फीस 225 रखी गई है. वहीं एससी-एसटी कैंडिडेट के लिए फीस 125 रुपये है. दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यह फीस सिर्फ 25 रुपये है.

