Career After 10th: 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई को लेकर है उलझन? ये रहे 5 बेस्ट करियर ऑप्शन

वैसे तो 10वीं के बाद करियर के लिहाज से स्टूडेंट्स के सामने कई विकल्प होते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए विषय का चुनाव करना चाहिए.

Top Career Options after Class 10th: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) समेत विभिन्न राज्यों के 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार है. 10वीं के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स के सामने करियर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि वे आगे किस कोर्स का चुनाव करें. स्टूडेंट्स के साथ ही पेरेंट्स के मन में भी यही सवाल होता है कि आगे कौन सा विषय उनके बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर होगा. वैसे तो 10वीं के बाद करियर के लिहाज से स्टूडेंट्स के सामने कई विकल्प होते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए विषय का चुनाव करना चाहिए. अपने करियर को भाग्य के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है. स्टूडेंट्स को पहले खुद को पहचानना होगा और इसी आधार पर अपने करियर का चुनाव करना चाहिए. आइए जानते हैं कि 10वीं पास करने के बाद टॉप 5 करियर ऑप्शन कौन-कौन से हैं. Aether Industries के IPO में निवेशकों ने जमकर लगाया दांव, आखिरी दिन 6.26 गुना सब्सक्राइब, चेक करें डिटेल विज्ञान (Science) साइंस में स्टूडेंट्स के सामने कई करियर ऑप्शन हैं जैसे- इंजीनियरिंग, मेडिकल और रिसर्च. यह आज के समय में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे पसंदीदा करियर विकल्प है. साइंस चुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप 12वीं कक्षा के बाद साइंस से कॉमर्स (Commerce) या साइंस से आर्ट्स (Arts) में स्विच कर सकते हैं. 12वीं कक्षा के बाद साइंस स्ट्रीम के लिए कई करियर विकल्प उपलब्ध हैं. साइंस स्ट्रीम के तहत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट हैं. लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद नहीं होता है. अगर आप मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैथ्स को छोड़कर अन्य विषयों का विकल्प चुन सकते हैं. साइंस स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शन हैं- बी.टेक, बैचलर ऑफ मेडिसिन & बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS), बैचलर ऑफ फॉर्मेसी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी होम साइंस / फोरेंसिक साइंस. कॉमर्स साइंस के बाद कॉमर्स दूसरा सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन है. बिजनेस के लिए कॉमर्स बेस्ट है. अगर आपको फाइनेंस और इकनॉमिक्स पसंद है तो कॉमर्स आपके लिए है. इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जैसे कैरियर ऑप्शन मिलते हैं. आपको एकाउंटेंसी, फाइनेंस और इकनॉमिक्स से परिचित होना चाहिए. कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शन हैं- चार्टर्ड एकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. आर्ट्स (Arts) आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एकेडमिक रिसर्च में रुचि रखते हैं. अगर आप क्रिएटिव हैं, तो आर्ट्स आपके लिए बिल्कुल सही विषय है. आर्ट्स के छात्रों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी मुख्य विषय हैं. आर्ट्स में अब करियर के कई ऑप्शन मिलते हैं. जिसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मीडिया / पत्रकारिता, फैशन टेक्नोलॉजी, वीडियो क्रिएशन और एडिटिंग व एचआर ट्रेनिंग, स्कूल टीचिंग शामिल हैं. Indian Economy Growth Outlook: मूडीज ने घटाया भारत का ग्रोथ अनुमान, 2022 में 8.8% रह सकती है वृद्धि दर आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) ये ट्रेनिंग सेंटर हैं. इसके तहत, स्कूल पूरा करने के बाद जल्दी व आसान रोजगार चाहने वाले छात्रों के लिए कोर्स होता है. ITI कोर्स उन छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर हैं जो किसी भी टेक्निकल कोर्स को कम समय में पूरा करना चाहते हैं. आईटीआई में कोर्स पूरा करके, छात्र इंडस्ट्रियल स्किल में प्रशिक्षित होते हैं और उसी फील्ड में काम कर सकते हैं. आईटीआई के बाद करियर ऑप्शन- पब्लिक सेक्टरों जैसे पीडब्ल्यूडी और अन्य में नौकरी के अवसर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब, स्वरोजगार, विदेश में नौकरी. पॉलिटेक्निक कोर्स 10वीं के बाद छात्र मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स में जा सकते हैं. इसमें कॉलेज 3 साल, 2 साल और 1 साल के डिप्लोमा कोर्स कराते हैं. डिप्लोमा कोर्स का फायदा यह है कि इसमें 10वीं के बाद कम समय में कम लागत वाली नौकरी मिल जाती है. पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद करियर ऑप्शन- प्राइवेट सेक्टर जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, हायर स्टडीज़, खुद का बिजनेस. करियर चुनना आपके जीवन के अहम फैसलों में से एक है. सही समय पर लिया गया सही निर्णय कम समय के भीतर सफलता तक पहुंचने में मदद करेगा. इसलिए आपको सावधानी के साथ विषय का चुनाव करना चाहिए.

