Tim Cook Birthday: सामान्य परिवार में हुआ जन्म, एक फोन कॉल ने बदली जिंदगी

आज यानी 1 नवंबर को एप्पल (Apple) के सीईओ टिम कुक (Tim Cook) का जन्मदिन है. टिम कुक का नाम दुनिया के टॉप सीईओ में आता है. वह अगस्त 2011 से एप्पल के सीईओ पद पर हैं. टिम कुक का जन्म 1 नवंबर 1960 को Alabama में हुआ था. उनका जन्म एक बहुत सामान्य परिवार में हुआ था. उनके पिता डोनाल्ड एक शिपयार्ड वर्कर और मां गृहिणी थीं. उन्होंने 1982 में Alabama की Auburn University से इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. और फिर 1988 में Duke University से एमबीए किया.

ग्रेजुएशन के बाद कुक ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना शुरू किया. उन्होंने IBM कंपनी से शुरुआत की. 12 साल IBM के साथ काम करने के बाद साल 1994 में कुक Intelligent Electronics में Reseller Division के सीईओ बन गए. तीन साल बाद उन्होंने Compaq Computer Corporation में corporate materials के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ज्वॉइन किया. हालांकि यहां उन्होंने सिर्फ 6 महीने ही काम किया. इसके बाद टिम कुक एप्पल चले गए.

कुक ने एप्पल में 12 साल रहने के बाद 2010 में कहा कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज एक ही फैसले का नतीजा है, उनके एप्पल को ज्वॉइन करने का. हालांकि यह आसान फैसला नहीं था. कुक ने एप्पल में काम करना 1998 में शुरू किया. उस समय कंपनी ने iMac, iPod, iPhone या iPad जैसे गैजेट नहीं बनाए थे. कंपनी के मुनाफे में लगातार गिरावट हो रही थी. कुक के मुताबिक, एप्पल के साथ जुड़ने से पहले उन्हें कंपनी नहीं ज्वॉइन करने की सलाह मिली और उनसे कहा गया कि कंपनी का भविष्य अच्छा नहीं है.

उनके मुताबिक, कंपनी की सेल में सालों से गिरावट हो रही थी. और माना जा रहा था कि कंपनी बंद हो जाएगी. पर टिम कुक के कंपनी में आने के एक साल के भीतर ही, कंपनी में मुनाफा होने की शुरुआत हुई. कुक पहले कंपनी के एक्जिक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट और फिर सीईओ बन गए. सीईओ के तौर पर उन्होंने कंपनी की दुनिया भर की सेल्स और ऑपरेशन्स की जिम्मेदारी संभाली. अगस्त 2011 में कुक को एप्पल का सीईओ बनाया गया. उनसे पहले यह पद एप्पल के को फाउंडर स्टीव जोब्स संभालते थे.

11 अगस्त 2011 को टिम कुक को एक फोन आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ स्टीव जोब्स थे. उन्होंने कुक को अपने घर आने के लिए कहा. उस समय जोब्स को कैंसर की बीमारी थी और इसके लिए उनका इलाज चल रहा था. 2003 में उन्हें इस बीमारी का पता चला और तभी से इस बीमारी से उनकी लड़ाई जारी थी. कुक ने जोब्स से पूछा कि वे कब आएं तो जोब्स ने उनसे अभी फौरन आने के लिए कहा. कुक तुरंत उनके घर पहुंचे. जोब्स ने तब उन्हें बताया कि वे चाहते हैं कि टिम कुक कंपनी के सीईओ बनें.

