SSC Recruitment 2020: आखिरी तारीख से पहले 4726 पदों के लिए करें आवेदन, पूरी डिटेल्स

Staff Selection Commission Recruitment 2020: स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट (एसएससी) नेकंबाइंड हायर सेकंडरी (10+2) (CHSL) लेवल के लिए वैकेंसी की अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग ने इस बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 के तहत 4726 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. इन पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू जारी है और इसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है.

एसएससी जॉब्स के लिए आवेदकों को ssc.nic.in पर लॉग इन की सलाह दी जा रही है. एसएससी ने जो अधिसूचना जारी की है, उसे यहां bit.ly/3n2BQV0 देख सकते हैं. इस अधिसूचना में जिन पदों पर भर्ती की जा रही है और किस विभाग में भर्तियों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं और वेतन कितना है, इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी.

लोवर डिविजनल क्लर्क/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) – 1538 पद

पोस्टल असिस्टेंट (पीए)/ सॉर्टिंग असिस्टेंट (एसए) – 3181 पद

डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) – 7 पद

ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख- 17 दिसंबर, 2020

ऑनलाइन चालान जेनेरेट करने की अंतिम तारीख- 19 दिसंबर, 2020

ऑफलाइन चालान सबमिट करने की अंतिम तारीख- 21 दिसंबर, 2020

परीक्षा तारीख- 12 अप्रैल-27 अप्रैल

टायर-1 की परीक्षा पास करने के बाद दूसरे टायर के डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए बुलाया जाएगा.

एसएससी कंबांइंड हायर सेकंडरी (10+2) लेवल एग्जाम्स पास करने वाले कैंडिडेट्स को मंत्रालयों में नौकरी मिलेंगी. एलडीसी और जेएसए को 19,900-63,200 रुपये का वेतन मिलेगा और पीए/सीए और डीईओ ग्रेड के लिए 25,500–81,100 रुपये का वेतन मिलेगा. इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर के एक अलग पे-लेवल है और उन्हें 29,200-92,300 रुपये का वेतन मिलेगा.

