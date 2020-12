SBI SO Recruitment 2021: भारतीय स्टेट बैंक में 489 वैकेंसी, जानें कैसे करें अप्लाई

SBI SO Recruitment 2021: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. बैंक ने 489 वैकेंसी का एलान किया है. ये वैकेंसी स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों के लिए हैं. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 11 जनवरी तक जारी रहेगी. जो लोग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें sbi.co.in/careers पर जाना होगा.

नौकरी पाने के लिए आवेदकों को परीक्षा में बैठना होगा. यह परीक्षा फरवरी में होने की उम्मीद है, जिसके लिए जल्द ही तारीखों का एलान किया जाएगा.

जो लोग नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास किसी स्टैटिस्टिक्स या गणित या इकॉमोमिक्स में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. उनके कम से कम 60 फीसदी अंक होने जरूरी हैं. जिनके पास एमबीए या PGDBM या बीटेक की अतिरिक्त योग्यता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर सबसे टॉप पर दायीं तरफ दिए ‘careers’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नीचे स्क्रॉल करके स्पेशलिस्ट कैडर रेगुलर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है.

स्टेप 4: फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 5: निर्देशों को पढ़ें और ओके पर क्लिक करें.

स्टेप 6: सभी डिटेल्स को भरकर रजिस्टर करें.

स्टेप 7: फॉर्म को पूरा भरें और इमेज अपलोड करें.

स्टेप 8: सबसे आखिर में, भुगतान करें.

Board Exams 2021: बोर्ड परीक्षाओं पर सरकार का बड़ा एलान, क्या जनवरी या फरवरी में होंगे एग्जाम? शिक्षा मंत्री का जवाब

सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव (डेटा एनालिस्ट) के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 37 साल और सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद के लिए 35 साल है.

आवेदक के पास एक मान्य ई-मेल आईडी होनी चाहिए, जिसे नतीजों का एलान होने तक एक्टिव रखना होगा. इससे उन्हें ई-मेल के जरिए कॉल लेटर या इंटरव्यू के बारे में जानकारी मिलेगी. आवेदक खुद को नौकरी के लिए रजिस्टर केवल bank.sbi/careers या sbi.co.in/careers पर उपलब्ध लिंक के लिए जरिए ही कर सकेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.