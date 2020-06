SBI में निकलीं बंपर वैकेंसी, 1 करोड़ रु तक सालाना सैलरी; चेक करें डिटेल्स

एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर कैटेगरी के तहत बंपर वैकेंसी निकली हैं. अलग-अलग पोस्ट के लिए सालाना सीटीसी 1 करोड़ रुपये तक है. ये वैकेंसी रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोनों तरह की हैं. इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई और फीस का पेमेंट 23 जून से लेकर 13 जुलाई 2020 तक किया जा सकता है. सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग व इंटरव्यू से होगा. General/ OBC/EWS कैंडीडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये है. यह नॉन रिफंडेबल है. SC/ST/PWD कैंडीडेट्स के लिए फीस शून्य है. आइए बताते हैं वैकेंसी की डिटेल…

स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर कैटेगरी के तहत रेगुलर बेसिस पर विभिन्न पोस्ट के लिए वैकेंसी की डिटेल्स इस तरह हैं-

1. SME क्रेडिट एनालिस्ट

कुल वैकंसी 20

आयु सीमा– 25 साल से लेकर 35 साल तक. पे स्केल 42020-1310/5-48570-1460/2-51490 रुपये

इस पोस्ट के लिए CA/ MBA (फाइनेंस) / PGDM (फाइनेंस)/PGDBM(फाइनेंस) या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/कॉलेज से इस योग्यता के समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री (दो साल फुल टाइम रेगुलर कोर्स) होनी चाहिए.

कुल वैकेंसी 6. मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल. पे स्केल 42020-1310/5-48570-1460/2-51490 रुपये.

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से कंप्यूटर साइंस/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में B.E./B. Tech होना चाहिए. MBA वालों का वरीयता दी जाएगी.

कुल वैकेंसी 2. मैक्सिमम आयु सीमा 40 साल. पे स्केल 42020-1310/5-48570-1460/2-51490 रुपये.

स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथेमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए.

कुल वैकेंसी 1. मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल. पे स्केल 42020-1310/5-48570-1460/2-51490 रुपये

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से MBA(मार्केटिंग)/PGDM(मार्केटिंग)/

PGDBM (मार्केटिंग)/MMS (मार्केटिंग) की डिग्री होनी चाहिए.

कुल वैकेंसी 1. मैक्सिमम आयु सीमा 37 साल

सीटीसी 42020-1310/5-48570-1460/2-51490 सालाना

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस/कंप्यूटर/इलेक्ट्रिकल/इनफॉरमेशन साइंसेज में BE/BTech और 2 साल का फुल टाइम एमबीए/पीजीडीएम या इसके समकक्ष मैनेजमेंट डिग्री होनी चाहिए.

कुल वैकेंसी 8. आयु सीमा 21 से लेकर 35 साल तक. पे स्केल 31705-1145/1-32850-1310/10-45950 रुपये

आईटी/कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस में मिनिमम 60 फीसदी मार्क्स के साथ BE/ B.Tech होना चाहिए.

कुल वैकेंसी 3

मैक्सिमम आयु सीमा 42 साल. पे स्केल- 50030-1460/4-55870-1650/2-59170

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/कॉलेज से मैनेजमेंट में CA/MBA/CMA/ACS/PGDM या PG होना चाहिए. फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन वाले को वरीयता.

कुल वैकेंसी 3

मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल. पे स्केल- 31705-1145/1-32850-1310/10-45950

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/कॉलेज से मैनेजमेंट में CA/MBA/CMA/ACS/PGDM या PG होना चाहिए. फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन वाले को वरीयता.

कुल वैकेंसी 3

आयु सीमा मिनिमम 28 साल से लेकर मैक्सिमम 55 साल तक. सीटीसी 25 लाख से 40 लाख रुपये सालाना.

पो​जिशन से सबंधित डोमेन में पोस्ट ग्रेजुएशन. एमबीए डिग्री धारक एग्जीक्यूटिव एजुकेशन डोमेन में पीएचडी के साथ टीचिंग एक्सपीरियंस वालों को वरीयता. कॉन्ट्र्रैक्ट पीरियड शुरुआत में 3 साल होगा. हर साल परफॉरमेंस बेस्ड इंटरिम रिव्यू होगा. बाद में कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए आगे बढ़ सकता है.

कुल वैकेंसी 2

मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड- पहले 3 साल, बाद में और 2 साल बढ़ सकता है. सीटीसी 12 लाख से 20 लाख रुपये सालाना.

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस/आईटी/इलेक्टॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मिनिमम 60 फीसदी मार्क्स के साथ B.E./ B. Tech होना चाहिए. फुल टाइम एमबीए/फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट वालों को वरीयता.

कुल वैकंसी 2

मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड- पहले 3 साल, बाद में और 2 साल बढ़ सकता है. सीटीसी 12 लाख से 20 लाख रुपये सालाना.

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस/आईटी/इलेक्टॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में B.E./ B. Tech या बिजनेस एनालिटिक्स में एमसीए/एमबीए/स्टेटिस्टिक्स में पीजी होना चाहिए.

कुल वैकेंसी 2

मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड- पहले 3 साल, बाद में और 2 साल बढ़ सकता है. सीटीसी 12 लाख से 20 लाख रुपये सालाना.

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस/आईटी/इलेक्टॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मिनिमम 60 फीसदी मार्क्स के साथ B.E./ B. Tech होना चाहिए. फुल टाइम एमबीए/फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट वालों को वरीयता.

कुल वैकेंसी 241

मैक्सिमम आयु सीमा 30 साल. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड— पहले 3 साल, फिर और 2 साल बढ़ाया जा सकता है. सीटीसी 6 लाख रुपये सालाना

रूरल इकोनॉमी/एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज/हॉर्टीकल्चर में 4 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का वरीयता.

कुल वैकेंसी 85

मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड— पहले 3 साल, फिर और 2 साल बढ़ाया जा सकता है. सीटीसी 10 लाख रुपये सालाना.

किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए. सोशल साइंसेज/सोशल वर्क में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को वरीयता.

कुल वैकेंसी 1

मैक्सिमम आयु सीमा 62 साल. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल. इस पोस्ट के लिए सीटीसी निगोशिएबल है.

बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्रों में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट या कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए.

कुल वैकेंसी 1

मैक्सिमम आयु सीमा 57 साल. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल.

सैलरी— फिक्स्ड मंथली इमॉल्युमेंट्स 1.40 लाख रुपये, दूसरे साल 21000 रुपये का इंक्रीमेंट और तीसरे साल 24000 रुपये का इंक्रीमेंट

कैंडीडेट ने आर्मी में ब्रिगेडियर या इससे बड़ी रैंक पर सेवाएं दी हों या इसी के समकक्ष रैंक पर नेवी/एयरफोर्स में सेवाएं दी हों या ​पुलिस में आईजी रहा हो या इसी के समकक्ष रैंक पर पैरामिलिट्री फोस में सेवा दी हो. कैंडीडेट का 1 अप्रैल 2020 से पहले इस सेवा से रिटायर या रिलीज होना जरूरी है.

कुल वैकेंसी 1

मैक्सिमम आयु सीमा 50 साल. सीटीसी 40 लाख से 43 लाख रुपये सालाना.

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/कॉलेज से मैनेजमेंट में CA/MBA/CMA/ACS/PGDM या PG होना चाहिए. फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन वाले को वरीयता.

नीचे दी गई सभी वैकेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 साल है.

कुल वैकेंसी 1

आयु सीमा— 35 साल से लेकर 50 साल तक. सीटीसी 80 लाख से 99.62 लाख रुपये सालाना

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन या नामी कॉलेज से ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए.

कुल वैकेंसी 1

आयु सीमा— 30 से लेकर 40 साल तक. सीटीसी 25 लाख से 50 लाख रुपये सालाना

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से स्टेटिस्टिक्स/डाटा एनालिटिक्स में MBA/PGDM या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए.

कुल वैकेंसी 1

आयु सीमा 25 से लेकर 35 साल तक. सीटीसी 7 लाख से 10 लाख रुपये सालाना

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से कॉमर्स/फाइनेंस/इकोनॉमिक्स/मैनेजमेंट/मैथमेटिक्स/स्टेटिस्टिक्स में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए.

कुल वैकेंसी 9

आयु सीमा— 28 से 40 साल तक. सीटीसी 12 लाख से 18 लाख रुपये सालाना

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. NISM/CWM का सर्टिफिकेट अनिवार्य.

कुल वैकेंसी 1

आयु सीमा— 25 से 40 साल तक. सीटीसी 12 लाख से 18 लाख रुपये सालाना

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से MBA/MMS/PGDM/M.E/M.Tech/B.E/B.Tech होना चाहिए.

कुल वैकेंसी 48

आयु सीमा— 23 से 35 साल. सीटीसी 6 लाख से 15 लाख रुपये सालाना

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होना चाहिए.

कुल वैकेंसी 3

आयु सीमा 28 से 40 साल. सीटीसी 10 लाख से 28 लाख रुपये सालाना

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होना चाहिए.

एक्सपीरियंस की डिटेल व अन्य डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन देखें. इन सभी वैकेंसी के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशंस https://www.sbi.co.in/web/careers/current-openings पर उपलब्ध हैं.

