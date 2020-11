SBI PO Recruitment 2020: भारतीय स्टेट बैंक में 2000 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की हो रही भर्ती; चेक करें सैलरी, अप्लाई करने की डेडलाइन

SBI PO Recruitment 2020: भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकली है. इसके तहत 2000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है. अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2020 है. चुने गए कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है. अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की उम्र 1 अप्रैल 2020 तक 21 साल से कम और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. नियुक्ति के लिए पहले दो चरणों में ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू.

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन जो केन्द्र सरकार द्वारा मान्य हो. जो लोग अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर/ईयर में हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं.

उल्लिखित भर्ती पर सैलरी रु 23700-980/7-30560-1145/2-32850-1310/7-42020 पे स्केल में होगी. इसके तहत शुरुआती बेसिक पे 27620 रुपये होगी. अधिकारी डीए, एचआरए/लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल व अन्य अलाउंस पाने का भी हकदार होगा.

कैंडिडेट को SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 750 रुपये की एप्लीकेशन फीस देनी होगी. यह फीस जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है और नॉन रिफंडेबल है. वहीं एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फीस शून्य है.

कैंडिडेट को SBI की करियर वेबसाइट https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careersपर खुद को रजिस्टर करना होगा. इसके बाद एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान कर अप्लाई प्रॉसेस पूरी करनी होगी. फीस डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए चुकाई जा सकती है. एप्लीकेशन प्रॉसेस व अन्य सभी डिटेल्स https://bank.sbi/web/careers या https://www.sbi.co.in/web/careers पर मौजूद ​नोटिफिकेशन से हासिल की जा सकती हैं.

