SBI Clerk Recruitment 2020: बैंक ने निकाली 8,000 वैकेंसी; 26 जनवरी तक करें आवेदन, जानें योग्यता और सैलरी

SBI Clerk Recruitment 2020: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जूनियर असिस्टेंट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जो लोग इन पदों के लिए आवोदन करना चाहते हैं, वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू हो चुकी है और यह 26 जनवरी तक चलेगी. आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, एसबीआई नौकरी के लिए कैंडिडेट को परीक्षा के जरिए चुनेगा. दो परीक्षाएं होंगी- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा. प्रारंभिक परीक्षा फरवरी या मार्च महीने में होगी और मुख्य परीक्षा 19 अप्रैल को होगी. SBI ने जूनियर असिस्टेंट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पद के लिए कुल 8,000 वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.

जो लोग नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएट होना जरूरी है या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समान डिग्री होनी चाहिए. जिन आवेदकों के पास इंटिग्रेटेड डुअल डिग्री है, उनके लिए पास IDD के पास होने की तारीख 1 जनवरी 2020 या उससे पहले की होनी चाहिए.

नौकरी के लिए जो लोग आवेदन कर रहे हैं, उनकी उम्र 20 से 28 साल से बीच होनी चाहिए यानी उनकी जन्म तिथि 2 जनवरी 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए. और यह 1 जनवरी 2000 के बाद भी नहीं होनी चाहिए.

जो आवेदक सामान्य, दूसरे पिछड़े वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग से हैं, उन्हें 750 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWBD आवेदकों के लिए ऐप्लीकेशन फीस की छूट दी गई है.

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जाना होगा. उसके बाद ‘Current Openings’ में ऑनलाइन ऐप्लीकेशन फॉर्म को खोलना है. उसके बाद आपको मांगी गई डिटेल्स को भरना है और जरूरी दस्तावेजों को अप्लोड करना होगा. फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऐप्लीकेशन फीस का भुगतान करना है. ट्रांजैक्शन के बाद आप ऐप्लीकेशन फॉर्म और ई रसीद को भविष्य के लिए डाउनलोड करके रख लें.

SBI आवेदकों में से चुनाव दो परिक्षाओं के जरिए करेगा- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा. इसके आपको 100 अंक मिलेंगे और परीक्षा की अवधि एक घंटा होगी. परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, रिजनिंग और नुमेरिकल प्रश्न होंगे. मुख्य परीक्षा में सामान्य, वित्तीय समझ से जुड़े प्रश्न होंगे. परीक्षा के लिए 2 घंटे और 40 मिनट का समय मिलेगा और कुल 190 सवाल होंगे.

नौकरी में शुरूआती बेसिक-पे 13075 रुपये होगा.

अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं:

https://sbi.co.in/documents/77530/400725/JA+20+-+Detailed+Ad+%28Eng%29++-+Final.pdf/7aeafcee-b7fd-b22d-8993-4eea4c969f7c?t=1577966465395

