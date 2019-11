इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाएं तैयार, Samsung करने वाली है बंपर भर्तियां

सैमसंग (Samsung) ने कहा है कि वह IITs, NITs और IISc जैसे भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस से लगभग 1200 इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स को इस साल भर्ती करेगी. यह भर्ती बेंगलुरु, नोएडा और दिल्ली में स्थित कंपनी के रिसर्च एंड डेवलमेंट (R&D) सेंटर्स के लिए की जाएगी. नियुक्त कर्मचारियों को आर्टिफीशियल इंटलीजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रिकग्निशन सिस्टम्स, डाटा एनालिसिस, OnDevice AI, मोबाइल कम्युनिकेशंस, नेटवर्क्स और यूजर इंटरफेस व यूजर एक्सपीरियंस जैसे डोमेन पर काम करना होगा.

कंपनी ने बयान में कहा कि सैमसंग कई स्ट्रीम्स से स्टूडेंट की नियुक्ति करेगी. इनमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स व कंप्यूटिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी शामिल है.

सैमसंग इंडिया के हेड (मानव संसाधन) समीर वाधवान ने कहा कि इस साल हमारी योजना 1200 से ज्यादा इंजीनियरों की भर्ती करने की है. हम पहले ही IITs और अन्य टॉप इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियर्स को 340 प्री प्लेसमेंट ऑफर (PPOs) एक्सटेंड कर चुके हैं. PPOs पढ़ाई खत्म होने से पहले ही एडवांस में दे दिए जाते हैं और स्टूडेंट कोर्स खत्म होने के बाद कंपनी जॉइन करते हैं.

सैमसंग ने इससे पहले एलान किया था कि वह 2020 तक 2500 इंजीनियरों की भर्ती करेगी. कंपनी 2017 और 2018 में 1000 इंजीनियरों की नियुक्ति कर चुकी है. इस साल की नियुक्ति के लिए सैमसंग दिल्ली, कानपुर, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, खड़गपुर, BHU, रुढ़की, पाल्लकाड, तिरुपति, इंदौर, गांधीनगर, पटना, भुवनेश्वर, मंडी, जोधपुर और भिलाई के IIT पर विचार कर रही है.

इसके अलावा अन्य टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी कंपनी प्रतिभाएं ढूंढेगी. इनमें BITS पिलानी, IIITs, नेशल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, मनीपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर शामिल है.

