Railway Recruitment 2019: रेलवे में 2,029 पदों के लिए निकली वैकेंसी; जानें कैसे करें आवेदन

RRB Jobs: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के Railway Recruitment Cell ने कई खाली पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इसमें कुल 2,029 वैकेंसी है. जो व्यक्ति इन वैकेंसी के लिए आवोदन करना चाहते हैं, वे RRB मुंबई की आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की तारीख 8 नवंबर से शुरू है. ऐप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर शाम 5 बजे तक है.

वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर और कई दूसरे पदों पर है. इन जगहों में खाली पदों पर आवेदन मांगे गए हैं:

बीकानेर- 422

अजमेर- 434

जयपुर- 487

जोधपुर- 374

BTC कैरिएज अजमेर- 150

BTC LOCO अजमेर- 52

कैरिएज वर्क शॉप, जोधपुर- 77

स्टेप 1: RRC की आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाएं, नौकरी के आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी वहां दी गई है.

स्टेप 2: वेबसाइट में लॉग इन करें और फॉर्म में डिटेल्स भरें.

स्टेप 3: फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिये अपने पास एक प्रिंट आउट रख लें.

जो व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य के बोर्ड से 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसमें उनके कम से कम 50 फीसदी अंक होने चाहिये. इसके अलावा ITI में आए हुए अंक भी देखें जाएंगे. अगर दो आवेदकों के अंक समान हैं, तो पहले वाले को प्राथमिकता दी जाएगी.

जो लोग परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी उम्र 15 से 24 साल तक होनी चाहिए. हालांकि, इसमें सरकारी नियमों के तहत आरक्षित कैटेगरी के लोगों को आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है.

अनारक्षित कैटेगरी के आवेदकों को 100 रुपये की आवेदन शुल्‍क जमा करनी होगी. SC, ST, महिला कैंडिडेट और पूर्व सैनिकों को कोई आवेदन शुल्‍क जमा करने की जरूरत नहीं है.

