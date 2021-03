PayPal 1000 से अधिक इंजीनियरों की करेगी भर्ती, टॉप कॉलेजों से कैंपस हायरिंग का प्लान

तकनीकी जानकारों के लिए रोजगार का बेहतरीन मौका है. डिजिटल पेमेंट्स की दिग्गज कंपनी PayPal जल्द ही हायरिंग करेगी. पेपाल ने बुधवार 3 फरवरी को कहा कि वह 1 हजार से अधिक इंजीनियर्स को इस साल 2021 में हायर करेगी. यह हायरिंग कंपनी के बंगलूरु, चेन्नई और हैदराबाद स्थित इंडिया डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए की जाएगी.

पेपाल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन तीन शहरों में स्थित डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए सॉफ्टवेयर, प्रॉडक्ट डेवलपमेंट, डेटा साइंस, रिस्क एनालिटिक्स और बिजनस एनालिटिक्स के लिए हायरिंग होगी. यह हायरिंग डेवलपमेंट सेंटर्स में एंट्री, मिड-लेवल और सीनियर रोल्स के लिए होगी. इन तीन शहरों में स्थित इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर्स पर 4.5 हजार से अधिक लोगों को काम पर रखा गया है. पेपाल ने बताया कि देश भर में स्थित टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजों के कैंपस से भी हायरिंग की योजना है.

कंपनी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों का रुझान डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ा है और डिजिटल फर्स्ट एप्रोच को अपनाने से कई फायदे हैं. पेपाल का कहना है कि उसकी प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज अब अधिक रिलिवेंट हो गई है. ऐसे में ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) को लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डेटा साइंस, रिस्क एंड सिक्योरिटी, कस्टमर एक्सपेरिएंस और अन्य प्रमुख एरियाज पर फोकस करने की जरूरत बढ़ गई है.

पेपाल इंडिया के जनरल मैनेजर (वीपी ओमनी चैनल एंड कस्टमर सक्सेस) गुरु भाट का कहना है कि अमेरिका के बाहर दुनिया में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर भारत में है जिसके जरिए कंपनी इनोवेशन को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स अब जरूरी सेवा बन चुकी है और अब कंपनी इसमें निवेश बढ़ाएगी. कंपनी की योजना वैश्विक स्तर के तकनीकी जानकारों की हायरिंग कर अपने प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है. पिछले महीमे पेपाल ने कहा था कि वह भारत में 1 अप्रैल से डोमेस्टिक पेमेंट सर्विसेज बंद करेगी और इसकी बजाय वह भारतीय कारोबारियों के लिए इंटरनेशनल सेल्स बढ़ाने पर फोकस करेगी.

