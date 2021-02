JEE Main 2021 और बोर्ड एग्जाम डेट में क्लैश से न घबराएं, NTA ने स्टूडेंट्स के हित में लिया बड़ा फैसला

JEE Main exam vs Board exams 2021: बोर्ड एग्जाम्स और JEE Main Exam डेट क्लैश की चिंता करने की जरूरत नहीं है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने एक ऑफिशियल रिलीज जारी कर स्टूडेंट्स को अपनी सुविधा मुताबिक दिन चुनने का विकल्प दिया है कि किस दिन वे JEE Main Exam में शामिल होना चाहते हैं. यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि इंजीनियरिंग एंट्रेस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम डेट एक ही दिन क्लैश न हो जाए और स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ा. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एनटीए मई 2021 में एक बार फिर से फॉर्म ओपन करेगा ताकि स्टूडेंट्स JEE Main Exam में बैठने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से दिन का चयन कर सकें.

एनटीए ने ऑफिशियल रिलीज में कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया कि सीबीएसई क्लास 12 और कई राज्यों के एजुकेशन बोर्ड द्वारा 12th के एग्जाम की डेट क्लैश हो रही है. ऐसे में एनटीए ने JEE के मेन एप्लीकेशन फॉर्म को 3 मई से 12 मई के बीच फिर से खोलने का फैसला किया है ताकि Jee मेन एग्जाम डेट और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के बीच क्लैश को रोका जा सके. Jee Main 2021 24,25,26,27 और 28 मई को होगा. यह इस साल के चार जी मेन अटेंप्ट्स में अंतिम हैं. इससे पहले जी मेन 2021 अटेंप्ट्स 23-26 फरवरी, 15-18 मार्च और 27-30 अप्रैल के बीच हुए थे.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड की सूचना देनी होगी जिसके लिए वे एग्जाम में बैठने वाले हैं. इसके अलावा उन्हें 12वीं के रोल नंबर की भी जानकारी देनी होगी. “whether appearing for board exam on any of the dates” सेक्शन के तहत उन्हें वह डेट चुनना होगा जिस दिन वह जी मेन एग्जाम में अपीयर होने चाहते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम के साथ दिन का क्लैश न हो सके.

