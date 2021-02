NRA सितंबर में शुरू करेगी ऑनलाइन परीक्षा, चुनिंदा सरकारी नौकरियों के लिए होगा एक कॉमन टेस्ट

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) सरकारी नौकरियों की चुनिंदा कैटेगरी के लिए ऑनलाइन टेस्ट का संचालन सितंबर से शुरू करेगी. कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि NRA सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए कैंडिडेट को स्क्रीन/शॉर्टलिस्ट करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का संचालन करेगी, जिनके लिए वर्तमान में नियुक्ति स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) के जरिए किया जाता है.

सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए कहा कि NRA कैंडिडेट का केवल प्रारंभिक परीक्षण करेगी. आखिरी नियुक्ति कुछ क्षेत्र विशेष परीक्षाओं/टेस्ट के जरिए होगी. जो संबंधित एजेंसियां जैसे SSC, RRB और IBPS संचालित करेंगी. NRA द्वारा संचालित CET में आए स्कोर के आधार पर कैंडिडेट संबंधित रिक्रूटमेंट एजेंसियों द्वारा संचालित क्षेत्र आधारित परीक्षा/ टेस्ट में बैठ सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि NRA भाषा विशेषज्ञों की पहचान करेगी, जो संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सवालों का अनुवाद करें. यह जरूरत के आधार पर होगा जिसमें आवेदकों की पर्याप्त संख्या क्षेत्रीय भाषा में टेस्ट देना चुने. मंत्री ने कहा कि यह उम्मीद है कि NRA सितंबर 2021 से CET का संचालन शुरू करेगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के बजट में इसका एलान किया था. अगस्त 2020 में मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी थी. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केंद्रीय स्तर पर सभी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी. वर्तमान में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कई एजेंसियां शामिल हैं. इनमें संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग से लेकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मौजूद है. NRA यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप-सी और ग्रुप-बी पदों के लिए कैंडिडेट को चुनने के लिए लेगा.

