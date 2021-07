NEET UG 2021: 12 सितंबर को होगी NEET की परीक्षा, मंगलवार शाम 5 बजे शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, जानिए कहां, कैसे भरना होगा एप्लीकेशन

NEET UG 2021 Exam Date: देश भर में अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस में दाखिले के लिए होने वाली नेशनल इलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस परीक्षा (NEET UG 2021) इस साल 12 सितंबर को कराई जाएगी. सोमवार को यह एलान केंद्रीय शिक्षा मंक्षी धर्मेंद्र प्रधान ने किया. परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार, 13 जुलाई को शाम 5 बजे से शुरू होगी. परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) की वेबसाइट के जरिए भरे जाएंगे.

धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि इस साल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उन शहरों की संख्या में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जहां NEET UG की परीक्षा कराई जानी है. पिछले साल परीक्षा 155 शहरों में कराई गई थी, लेकिन इस बार इसे 198 शहरों में आयोजित किए जाने का फैसला किया गया है. प्रधान ने बताया कि इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगी. पिछले साल यानी 2020 में यह परीक्षा 3862 केंद्रों पर कराई गई थी.

धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर के जरिए जानकारी देते हुए यह भी बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को फेस-मास्क मुहैया कराए जाएंगे. इसके अलावा भीड़ से बचने के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने और वहां से बाहर निकलने के लिए अलग-अलग समय तय किए जाएंगे. साथ ही कॉन्टैक्ट लेस रजिस्ट्रेशन, सैनिटाइजेशन और सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा.

परीक्षा की तारीखों की विस्तृत घोषणा NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर की जाएगी. अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक नीट 2021 के सिलेबस (NEET 2021 syllabus) में कोई अहम बदलाव नहीं किया गया है. एनटीए नीट 2021 परीक्षा का एडमिट कार्ड (NTA NEET 2021 admit card) ऑनलाइन मोड में परीक्षा से कुछ दिनों पहले ही जारी किया जाएगा. पिछले साल इस परीक्षा के लिए कुल 15.97 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

मेडिकल कोर्सेड में एडमिशन के लिए होने वाली NEET UG परीक्षा 2021 के जरिये एमबीबीएस की 83,075, बीडीएस की 26,949, आयुष की 52,720 और पशु चिकित्सा से जुड़ी 525 सीटों पर दाखिला किए जाने की उम्मीद है. AIIMS में एमबीबीएस की 1899 सीटों के लिए दाखिला भी NEET UG 2021 की परीक्षा के जरिए ही मिलेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.