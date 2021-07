Maharashtra SSC Result 2021 Declared: दसवीं कक्षा के रिजल्ट घोषित, इन साईट्स और ऐप्स पर देख सकते हैं मार्क्स

Maharashtra SSC Result 2021 Declared Today – List of Websites, Apps to Check Result: महाराष्ट्र हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आज घोषित कर दिए हैं. कोरोना के चलते यह परिणाम जारी करने में देरी हुई है. राज्य के शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट्स का ऐलान किया है और इसके परिणाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब देखा जा सकता है. बोर्ड ने रिजल्ट को दोपहर 1 बजे से लाईव कर दिया है. राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट के मुताबिक 99.95 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. क्षेत्रवार बात करें तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्टूडेंट्स सबसे अधिक फीसदी मार्क्स पाने में सफल रहे हैं जबकि नागपुर डिवीजन के स्टूडेंट्स को सबसे कम पर्सेंटेज मार्क्स मिले हैं.

दसवीं कक्षा में 957 स्टूडेंट्स ने 100 फीसदी मार्क्स हासिल किए है जबकि 1,04,633 स्टूडेंट्स ने 90 फीसदी से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं. कोंकण डिवीजन में 100 फीसदी बच्चे पास हुए हैं जबकि नागपुर डिवीजन में 99.94 फीसदी पास प्रतिशत रहा.

एजुकेशन बोर्ड ने रिजल्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया है और अब स्टूडेंट्स व उनके पैरेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स mahresult.nic.in और maharashtraeducation.com पर रिजल्ट्स देख सकते हैं. चूंकि लाखों बच्चे एक ही समय पर अपने रिजल्ट देखेंगे तो ऐसे में संभव है कि सर्वर की दिक्कत आ जाए. ऐसे में कुछ अन्य साईट्स पर भी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट्स को mahahsscboard.in, indiaresults.com, sscboardpune.in, sscresult.mkcl.org पर भी देखा जा सकेगा. बता दें कि इस साल दसवीं कक्षा के लिए बोर्ड में 17 लाख से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था.

कोरोना के चलते राज्य शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया जिसके चलते पास पर्सेंटेज लगभग 100 फीसदी है यानी कि लगभग सभी बच्चे पास हो गए हैं. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना केसेज में बढ़ोतरी के चलते सीबीएसई व अन्य राज्यों के बोर्ड की तरह महाराष्ट्र के स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने भी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया था. इसकी बजाय बोर्ड ने मार्क्स देने के लिए एक इवॉल्यूशन फॉर्मूला तैयार किया था जिसके तहत स्टूडेंट्स को उनके पूर्व कक्षाएं और इंटरनल एसेसमेंट के आधार पर नंबर देना तय किया गया. दसवीं कक्षा के 50 फीसदी मार्क्स 9वीं कक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर दिए गए और शेष 50 फीसदी मार्क्स दसवीं कक्षा में इंटरनल एसेसमेंट और होमवर्क/ऑनलाइन एसेसमेंट में परफॉरमेंस के आधार पर दिए गए.

