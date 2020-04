लॉकडाउन में घर बैठे ऑनलाइन सीखें नए स्किल, बढ़ेंगे जॉब के मौके

देश में कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है, जिस अब बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है. कोरोना का असर हमारी जिंदगी के हर स्तर पर हुआ है. इससे कुछ लोगों को नौकरी जाने का भी डर है, तो कुछ लोगों की सैलरी में कटौती की गई है. मौजूदा स्थिति की वजह से कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं. ऐसे में इस समय आप घर पर बैठकर अतिरिक्त स्किल और डिग्री हासिल कर सकते हैं. ऐसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिसके जरिए घर बैठे आप नए स्किल सीख सकते हैं और कुछ अतिरिक्त डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, जो आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा. आइए आपको ऐसे 5 प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देते हैं.

यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को करियर में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है. इस प्लेटफॉर्म पर भारत की महिलाओं को ऐसे स्किलिंग पार्टनर्स से जोड़ा जाता है जो ऑनलाइन कोर्स, स्पेशलाइजेशन और डिग्री देते हैं. इस पर वे डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, बिग डेटा, डेटा एलालिक्टस जैसे कोर्स को चुनकर नई टेक्नोलॉजी को सीख सकती हैं. इनके पार्टनर्स में Great Learning, Skillzo, iDreamCareer.com आदि शामिल हैं. इसमें एक साल का एमबीए कोर्स भी किया जा सकता है.

यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा से जुड़ी सेवाएं देता है. इस पर डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रिन्योरशिप, डेटा एनालिटिक्स, डेटा-ड्रिवन मैनेजमेंट और डिजिटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम मौजूद हैं. डेटा साइंस से जुड़े कोर्स की मदद से एक कामयाब डेटा वैज्ञानिक बन सकते हैं. पेशेवरों को ओपन सोर्स टूल्स, पाइथन, डेटाबेस, SQL, डेटा विज्यूलाइजेशन, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग भी पढ़ने का मौका मिलेगा.

यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें छात्रों को करियर में आगे बढ़ने के लिए स्किल सिखाए जाते हैं. इसमें कई ऑनलाइन कोर्स शामिल हैं जिसमें सेल्फ-ड्राइविंग कार, AI, डेटा साइंस से लेकर डिजिटल मार्केटिंग भी है. Udacity के 200 से ज्यादा ग्लोबल पार्टनर हैं जिनमें AT&T, गूगल, फेसबुक, Mercedes-Benz और NVIDIA शामिल हैं.

यह ऑनालइन प्लेटफॉर्म है जिस पर ओपन ऑनलाइन कोर्स, स्पेशलाइजेशन और डिग्री मौजूद हैं. यह कई यूनिवर्सिटी, दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर कई विषयों में कोर्स ऑफर करते हैं जिसमें इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, सामाजिक विज्ञान आदि शामिल हैं.

यह दुनिया का बड़ा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग देने वाला प्लेटफॉर्म है. यह प्लेटफॉर्म साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस आदि जैसे विषयों में ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है.

