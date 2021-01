Job Outlook: 2021 में इन सेक्टर्स में रहेगी जॉब डिमांड, यहां मिलेगा आपको मौका

Jobs Outlook in 2021: पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा था. अधिकतर सेक्टर को महामारी के कारण तगड़ा झटका लगा था. हालांकि नया साल 2021 शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल रोजगार के नए मौके तैयार होंगे क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी उम्मीद से अधिक तेजी से हो रही है. कई ऐसे कैरियर अपॉर्च्युनिटीज हैं जो इस साल भी बेहतर रोजगार उपलब्ध कराएंगे. जैसे कि अगर आपके लिए ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डेटा साइंटिस्ट और डिजिटल मार्केटर्स जैसे सेक्टर में बेहतर मौके सामने हैं.

इस साल 2021 में आईटी सेक्टर बूम करने वाला है. कंपनियां डिजिटल इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स की तरफ स्विच कर रही हैं और ऐसे में डिजिटल स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स को बेहतर ऑफर मिल रहे हैं. इस समय डिजिटल स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहे हैं. इस साल 2021 में उन प्रोफेशनल्स के लिए बेशुमार मौके आने वाले हैं, जिनके पास बेहतर एनालिटिक्स स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स हैं.

इनका काम वेब डेवलपमेंट, मेंटनेंस और फंक्शनिंग का है. अगर आपको कोडिंग का शौक है और अगर आपके पास जावा, सीएसएस, पॉयथॉन, रूबी ऑन रेल्स इत्यादि की जानकारी है तो आपको बड़ी कंपनियों से अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं.

देश में एआई प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है. इस समय भारत में करीब 2500 एआई प्रोफेशनल्स की मांग है और यह नंबर आगे भी बढ़ने की उम्मीद है. एआई प्रोफेशनल्स का काम एआई एल्गोरिदम व प्रोग्रामिंग को समझकर तैयार करना है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 फीसदी एनालिटिक्स रेवेन्यू एडवांस्ड एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और डेटा साइंस से आता है. यह आंकड़ा 2018 में 11 फीसदी था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में डेटा साइंस कितनी तेजी से बढ़ रहा है. इस सेक्टर के जॉब के लिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए. इसके अलावा पॉवर बीआई जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स और टेबल की जानकारी हो.एसक्यूएल, पॉयथॉन और आर जैसे स्क्रिप्टिंग लैंगुएज में अनुभव हो.

अगर आपमें क्रिएटिव थिंकिंग की विशेषता है और अगर आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकने में सक्षम है तो मार्केटिंग की फील्ड आपके लिए है. डिजिटल मार्केटिंग की इस समय बहुत मांग है. इस जॉब में आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे. इस इंडस्ट्री में प्रवेश के लिए एमबीए या एक किसी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी मदद कर सकते हैं.

