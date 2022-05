Jobs for Engineers : जॉब खोज रहे इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर, इस साल 1200 से ज्यादा भर्तियां करेगी Fynd

Tech Jobs for Engineers: Fynd ने इस साल 1200 से ज्यादा इंजीनियर्स को हायर करने का एलान किया है, इनमें 30% भर्तियां गुजरात के अहमदाबाद में की जाएंगी.

Fynd एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो नई तकनीक के जरिए रिटेल कारोबारियों को बेहतर ग्रोथ हासिल करने में मदद करता है.

RIL Backed Fynd to Hire Over 1200 Engineers: रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा समर्थित प्लेटफॉर्म फाइंड (Fynd) ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया है. कंपनी ने इस साल 1200 से ज्यादा इंजीनियर्स को नौकरी पर रखने का इरादा जाहिर किया है. इनमें से 30 फीसदी इंजीनियर गुजरात के अहमदाबाद से भर्ती किए जाएंगे. यह एलान कंपनी के को-फाउंडर फारूक एडम ने शुक्रवार, 13 मई को किया. कंपनी के मुताबिक उसे ऐसे डेवलपर्स की तलाश है, जो पायथन (python), फुल स्टैक (full stack), नोडजेएस (NodeJS), एंगुलर (angular), जावा (java) और डेवऑप्स (DevOps) में माहिर हों. कंपनी ऐसे इंजीनियर्स को अनुभव के हर स्तर पर भर्ती करना चाहती है. भर्ती में अहमदाबाद को खास अहमियत फारूक एडम के मुताबिक उनका मकसद कंपनी की मौजूदा इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीमों को और मज़बूत करना है. कंपनी की टीम में फिलहाल 650 से ज्यादा इंजीनियर शामिल हैं और इसमें नए ग्रोथ ओरिएंटेड और इन्नोवेटिव दिमाग वाले लोगों को जोड़ने का इरादा है. उनका कहना है कि कंपनी अपनी टीम का विस्तार करके नए नेक्स्ट जेनरेशन कटिंग एज टेक प्रोडक्ट डेवलप और डिलीवर करना चाहती है. एडम के मुताबिक वे नई भर्तियों के दौरान अहमदाबाद को खास अहमियत इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि यहां ऐसे टैलेंटेड इंजीनियर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो मुंबई या बेंगलुरू जैसे महानगरों में जाकर काम करने की बजाय अपने शहर या राज्य में रहकर काम करना ही पसंद करते हैं. Fynd क्या है? फाइंड (Fynd) रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) द्वारा समर्थित भारत का सबसे बड़ा ऑमनीचैनल प्लेटफॉर्म है, जो रिटेल कारोबारियों को ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने में मदद करता है. देश भर में 600 ब्रैंड और 10 हजार से ज्यादा स्टोर इसकी सेवाएं ले रहे हैं. यह कंपनी आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल करके रिटेल कारोबारियों की वेबसाइट, ऐप्स या स्टोर को आधुनिक और ज्यादा प्रभावशाली बनाने का काम करती है.

(इनपुट – पीटीआई)

