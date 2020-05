जॉब तलाश रहे छात्रों के लिए इंटर्नशिप, ऑटो इंडस्ट्री की टॉप कंपनियां दे रही मौका

कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है. भारत में भी इसका असर कारोबारों पर हुआ है, विशेषकर निजी क्षेत्र में लोगों की सैलरी में कटौती हुई है और कई जगह छंटनी भी हुई है. ऐसे में नई नौकरियों को लेकर भी बड़ा सवाल है. जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वे नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए मौका है. ऑटो इंडस्ट्री की तीन कंपनियां ऐसे छात्रों के लिए इंटर्नशिप का अवसर लेकर आईं हैं, आइए जानते हैं.

बड़े पैमाने पर समुदाय की सेवा करने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए MG मोटर इंडिया ने एमजी नर्चर प्रोग्राम का एलान किया है. यह अपनी तरह का पहला स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम है जो छात्रों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है. यह पहल लगभग 200 छात्रों को बाजार-केंद्रित स्किल सेट से लैस करेगी और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगी. लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के साथ इस कठिन समय में एमजी मोटर इंडिया की पहल का उद्देश्य छात्रों को स्किल उपलब्ध कराना है जो भविष्य में उनके करियर की संभावनाएं बढ़ाएंगी.

इसके बदले में कार निर्माता कंपनी को देश के युवाओं के रचनात्मक और इनोवेटिव विचारों से फायदा होगा. कॉलेजदेखो एमजी नर्चर प्रोग्राम की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए इकोसिस्टम सपोर्ट प्रदान करेगा. इसमें एक इंडस्ट्री-फर्स्ट, रोबोटिक चयन प्रक्रिया होगी, जिसे दूसरे स्टार्ट-अप EvueMe द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जाएगा. इस प्रोग्राम का विशेष आकर्षण है कि कुछ चुनिंदा छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी.

बेंगलुरु स्थित राइड हेलिंग यूनीकॉर्न ओला (Ola) अपनी प्रतिबद्धता के तहत और फुलटाइम रोजगार की पेशकश के साथ इंटर्नशिप दे रहा है. ओला ने अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित MBA संस्थानों जैसे IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, FMS और XLRI के 38 उम्मीदवारों को लगभग जोड़ लिया है और इनकी इंटर्नशिप को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है. ये कैंडिडेट मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटरनेशनल बिजनेस जैसे वर्टिकल में काम करेंगे.

न्यू एडवांस्ड डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव मेक्ट्रोनिक्स (ADAM) कोर्स उम्मीदवारों को नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ खुद को आगे बढ़ाने में मदद करता है. प्रोग्राम का संचालन सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के करीबी सहयोग से किया गया है. मर्सिडीज-बेंज मेक्ट्रोनिक्स कोर्स एक साल का प्रोग्राम है और भारत में 2002 से चल रहा है. क्योंकि यह एक सालाना कोर्स है, एक बैच में केवल 20 छात्रों को अनुमति दी जाती है.

