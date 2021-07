JEE Main 2021 Exam : जेईई-मेन के चौथे सेशन की परीक्षा टली, अब इस तारीख को होगी

JEE Main 2021 Exam : इंजीनियरिंग एंट्रेस एग्जाम जेईई-मेन 2021 (JEE Main 2021 Exam)का चौथा सेशन फिलहल टल गया है. अब यह परीक्षा यह परीक्षा 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच होगी. केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को इसका ऐलान किया. प्रधान ने कहा कि यह यह फैसला इस अहम परीक्षा के बीच स्टूडेंट्स को चार सप्ताह का समय देने के लिए किया गया है. इससे पहले जेईई-मेन परीक्षा का चौथे सेशन 27 जुलाई से दो अगस्त के बीच होने वाला था. चौथे सेशन की परीक्षा के लिए 7.32 लाख स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.

प्रधान ने ट्वीट कर कहा, ” विद्यार्थी समुदाय की भारी मांग और उम्मीदवारों को अधिकतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जेईई (मेंन) परीक्षा 2021 के दो सत्रों के बीच चार हफ्ते का अंतर रखने की सलाह दी थी. इसी के तहत जेईई (मेन)-2021 परीक्षा का चौथा सत्र अब 26,27, 31 अगस्त और एक व दो सितंबर को आयोजित किया जाएगा. जेईई (मेन)-2021 परीक्षा के चौथे सत्र के लिए अबतक 7.32 लाख उम्मीदवार अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.”

प्रधान ने बताया कि जेईई-मेन एंट्रेस एग्जाम के चौथे सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. इसकी डेडलाइन 20 जुलाई तक बढ़ाई जाएगी.

