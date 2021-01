JEE Advanced 2021: 3 जुलाई को होगी परीक्षा, शिक्षा मंत्री का एलान

JEE Advanced 2021 exam date: JEE एडवांस्ड की परीक्षा 3 जुलाई 2021 को होगी. परीक्षा संचालन इस साल आईआईटी खड़गपुर करेगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी है. इस साल जो छात्र 2020 में परीक्षा के लिए नहीं बैठ पाए थे, उन्हें भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा.

पिछले साल की तरह, इस साल भी बोर्ड की परीक्षा से संबंधित नियम में राहत दी गई है. छात्रों के लिए 75 फीसदी अंकों की जरूरत में राहत दी गई है. इससे पहले छात्रों को एंडवांस्ड और मेन्स को पास करने के साथ 75 फीसदी अंक लाने की जरूरत होती थी. महामारी की वजह से, कक्षा 12वीं के छात्रों को न्यूनतम अंकों की जरूरत में राहत दी गई है और जो छात्र परीक्षा में पास होंगे, वे दाखिले के लिए योग्य होंगे.

जिन छात्रों के आईआईटी में दाखिले के मौके खत्म हो गए हैं, वे एक और अवसर देने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, मंत्री ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा. जेईई एडवांस्ड में सामान्य कैटेगरी रैंक वाले को बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 फीसदी अंक या टॉप 20 पर्सेंटाइल में आना होता है. अनुसूचित जाति या जनजाति में आने वाले छात्रों के लिए कम से कम 65 फीसदी अंक या टॉप 20 पर्सेंटाइल को पूरा करने की जरूरत होती है. इस साल महामारी की वजह से, न्यूनतम अंक की जरूरत को हटा दिया गया है.

इससे पहले JEE (Mains) 2021 परीक्षा की तारीखों का एलान किया गया था. यह परीक्षा चार बार होगी- फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई. परीक्षा का पहला सत्र 23 से 26 फरवरी 2021 तक होगा. परीक्षा के नतीजों का एलान परीक्षा की आखिरी तारीख से चार से पांच दिनों के भीतर होगा.

