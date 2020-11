Indian Oil Recruitment 2021: इंजीनियर और ऑफिसर पदों पर भर्ती का एलान, GATE स्कोर के आधार पर होगा चयन

इंडियन ऑयल ने इंजीनियर और ऑफिसर की नियुक्ति का एलान किया है. ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2021 स्कोर के जरिए यह नियुक्ति की जाएगी. यह परीक्षा 5,6,7,12 और 13 और 14 फरवरी को होनी है. छात्रों को GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. उसके बाद कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना होगा.

नियुक्ति पांच स्ट्रीम में होगी- कैमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग. जो छात्र इन परीक्षाओं में GATE को क्लियर करेंगे, वह नौकरी के लिए योग्य होंगे. हालांकि, IOCL के लिए ऐप्लीकेशन मोड्यूल GATE 2021 का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आएगा. नोटिस में बताया गया है कि विस्तृत नोटिफिकेशन तब जारी होगा. छात्रों को GATE 2021 और इंडियन ऑयल के लिए अलग से आवेदन करना होगा.

बता दें कि GATE 2021 की परीक्षा के लिए कुल 8,82,684 छात्रों ने आवेदन किया है, जो पिछले साल के 8.59 लाख ऐप्लीकेशन के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. कुल 14,196 छात्रों ने नए आए आर्ट्स के विषयों के लिए अप्लाई किया है. इस साल परीक्षा को संलाचित कर रहे आईआईटी बॉम्बे ने तीसरे साल में मौजूद छात्रों और आर्ट्स के छात्रों को भी GATE के लिए अप्लाई करने की मंजूरी दी है. GATE के जरिए क्वालिफाई करने वाले छात्र MTech और PhD कॉर्स में दाखिला ले सकते हैं. वे IIT, IISc और दूसरे कॉलेजो में दाखिले के साथ सरकारी स्कॉलरशिप और PSU में नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं.

बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईआईटी में हर साल एम टेक की 15-20 फीसदी खाली जाती हैं. आईआईटी ने इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) द्वारा नियुक्ति को जिम्मेदार ठहराया है. इसके समाधान के लिए आईआईटी मद्रास ने 2017 में एक कॉमन पोर्टल बनाया था जिसके तहत आईआईटी, आईआईएससी और दूसरे केंद्रीय पीएसयू को नियुक्ति करने की बात थी.

