India Post Recruitment 2020: 10वीं पास के लिए डाक विभाग में 4166 वैकेंसी, 7 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

India Post GDS Recruitment: मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के पोस्टल सर्किल में 10वीं पास युवाओं के लिए 4 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां निकली हैं. डाक विभाग के इन सर्किलों में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के कुल 4166 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो गई है. आवेदन 7 जुलाई 2020 तक किया जा सकता है. GDS की 4166 वैकेंसीज में से 2834 मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल में, 724 उत्तराखंड पोस्टल सर्किल में और 608 वैकेंसी हरियाणा पोस्टल सर्किल में हैं.

डाक विभाग GDS भर्ती 2020 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से गणित व अंग्रेजी विषय के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. उम्मीदवारों का स्थानीय भाषा को 10वीं के स्तर तक पढ़ा हुआ होना चाहिए. साथ ही, उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट रहेगी.

भर्ती के तहत ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के तौर पर सेवाएं देंगे. उनकी सैलरी इस तरह होगी-

Minimum TRCA (टाइम रिलेटेड कंटीन्युइटी अलाउंस) for 4 Hours/Level 1 in TRCA Slab

BPM – Rs.12,000/-

ABPM/Dak Sevak – Rs. 10,000/-

Minimum TRCA for 5 Hours/Level 2 in TRCA Slab

BPM – Rs.14,500/-

ABPM/Dak Sevak – Rs. 12,000/-

हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड GDS भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वे​बसाइट https://www.appost.in/gdsonline/ पर जाकर करना होगा. होम पेज पर ‘स्टेज 1 रजिस्टेशन’ के लिंक को क्लिक करके और फिर नए पेज पर अपनी डिटेल्स भरने के बाद अपने फोटो और हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी. सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से ‘स्टेज 2 फी पेंमेंट’ के अंदर पे-ऑनलाइन पर क्लिक करके आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके बाद तीसरे चरण को पूरा करके उम्मीदवार आवेदन सबमिट कर पाएंगे.

उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा. आवेदन के लिए शुल्क UR/OBC/EWS Male/Transman कैटेगरी के लिए 100 रुपये है. SC/ST/Female/Transwoman/PWD कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

Note: नियम व शर्तों, उम्र में छूट व अन्य डिटेल्स के लिए https://www.appost.in/gdsonline/ पर जाकर इन वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस देखे जा सकते हैं.

